Агрохолдинг "Авангард" пройшов сертифікацію на відповідність продукції стандарту "Халяль"

Українська продукція відповідає світовим стандартам якості.

Агрохолдинг "Авангард", який входить в групу компаній "Укрлендфармінг", отримав міжнародний сертифікат, що підтверджує відповідність продукції стандарту "Халяль". Це знак високої якості для мусульман. Компанія є одним із найбільших виробників яєць і яєчних продуктів у Європі. Дотримуватися міжнародних стандартів дозволяє високий рівень виробництва, пояснюють в агрохолдингу.

"Сертифікація є гарантією того, що продукція виготовлена на жорстокому дотриманні усіх рекомендацій і вимог. Мається на увазі дотримання усіх технологічних процесів. Ми кожного дня досліджуємо наші яйця, ті, що ми відправляємо сьогодні як на український ринок, так і на експорт", – сказав директор птахофабрики "Авіс" агрохолдингу "Авандард" Микола Лактіонов.

В Україні нині проживає близько 2 млн мусульман, які висувають особливі вимоги до продуктів харчування. Відтепер завдяки сертифікації "Халяль" вони зможуть довіряти продукції торгової марки "Квочка".

Основним аспектом для виробництва яєць "Халяль" є склад корму, яким вигодовують птицю. Він має бути виключно рослинного походження. Він не має мати в собі якихось шкідливих домішок чи ГМО,

– пояснив заступник директора Центру сертифікацію "Халяль Глобал Юкрейн" Вікторія Нестеренко.

"Для мусульман важливо їсти ті продукти, які дозволені ісламом. Продукт, якщо він відповідає "Халяль", то важливо, щоб на ньому був знак "Халяль". Якщо продукція має цей значок, пройшла цю сертифікацію, тоді звичайна людина, мусульманин може довіряти виробнику", – сказав споживач халяльної продукції Олег.

Загалом, агрохолдинг "Авангард" щороку реалізує понад півмільярда яєць в Україні та експортує їх у більш ніж 40 країн світу. Отримання сертифікату "Халяль" дозволить розширити ринки збуту в країнах Африки, близького Сходу та Азії.