Ахметов відповів на закиди про вплив на низку нардепів

У "Слузі народу" допускають, що низка парламентарів можуть діяти в інтересах Ріната Ахметова. Водночас сам олігарх та ті нардепи, кому закидають його вплив, спростовують це.
Джерело:"Радіо Свобода"
Ахметов запевнив, що не причетний до рішень, які ухвалюють ті чи інші парламентарі. Мовляв, вони самі вирішують, як їм голосувати у Раді.
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"Я стверджую, що ні на кого не впливаю. Кожен депутат Ради сам ухвалює свої рішення й сам несе за них відповідальність. Перед собою і своїми виборцями", – наголосив олігарх.
Хто може лобіювати інтереси Ахметова
Кілька депутатів "Слуги народу" допускають ймовірний вплив олігарха через "групу Павлюка". Мовиться про голосування за ініціативи, які стосуються енергетичних питань.Довідка. У розслідуванні Bihus.info мовиться про те, що "групу Павлюка" координує Олег Марусяк. До неї також можуть входити Ігор Негулевський, Павло Павліш, Юлія Діденко та інші.
За даними низки українських ЗМІ, у IX скликанні Верховної Ради в інтересах Ахметова можуть діяти:
- низка нардепів "Батьківщини";
- чимало позафракційних депутатів;
- приблизно 30 нардепів з "групи Павлюка".
Водночас парламентарі, яким закидають голосування в інтересах Ахметова, все це заперечують. Серед тих, хто спростовує ці чутки, є Сергій Тарута та Людмила Буймістер.