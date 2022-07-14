В Ахметова подали до Нацради заяву про анулювання ліцензії

"Медіа група Україна" олігарха і власника Шахтаря Ріната Ахметова подала до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення заяву щодо анулювання ліцензії телеканалів. Упродовж 15 днів Нацрада розгляне заяву.

Наступне засідання Нацради анонсоване на 21 липня

Перший заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль підтвердив, що заява про анулювання ліцензії надійшла.

До теми Як на медіаринок вплине вихід Ахметова та що буде з його каналами: відповідь "Детектор медіа"

Повідомляється, що наступне засідання Нацради анонсоване на 21 липня. За словами Коваля, наразі формується порядок денний цього засідання.

Так. Заява на анулювання ліцензії надійшла. За законом упродовж 15 діб комісія має ухвалити рішення. Наступне засідання анонсоване на 21 липня, це четвер. Зараз формується порядок денний цього засідання,

– сказав Валентин Коваль.

Ахметов оголосив про вихід з медіабізнесу: що відомо

Олігарх і власник футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов 11 липня заявив про вихід з медійного бізнесу. Медіахолдинг бізнесмена відмовиться від усіх ліцензій. Ахметов пояснив своє рішення створенням реєстру олігархів в Україні.

Членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко уточнила інформацію про вихід Ахметова з медіабізнесу. Вона повідомила, що олігарх передає державі не свої медіа, а лише ліцензії на мовлення.

У вівторок, 12 липня, канали "Медіа Групи Україна" почали показувати телемарафон. Також припинили роботу сайти, які пов'язані з медіабізнесом Ахметова.

Медіахолдинг "Медіа Група Україна" складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, серед яких:

телеканал "Україна 24",

телеканал "Україна",

Молодіжний телеканал НЛО TV,

телеканал Індиго TV,

тематичні канали "Футбол 1/2/3",

міжнародні канали Ukraine 1/Ukraine 2,

NLO TV 1/NLO TV 2,

"34 телеканал",

телеканал "Донбас",

телеканал "Сигма",

"Новинна Група Україна",

Мультимедійна платформа СЬОГОДНІ,

"Медіа партнерство Баінг",

оператор супутникового мовлення Xtra TV,

ОТТ-платформа OLL.TV,

Проєкт Vogue.UA.

До холдингу належать сайти "Сьогодні" та каналів "Футбол 1/2/3".

Рішення Ахметова про вихід з медіабізнесу прокоментували в Офісі Президента. Зокрема, радник очільника ОП Михайло Подоляк назвав це прикладом того, що закон є одним для всіх.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що здивований рішенням Ахметова. Ткаченко пояснив, що такий крок не може не позначитися на українському медіаринку.

Дізнайтесь більше – Ахметов оголосив про вихід з медійного бізнесу: дивіться відео