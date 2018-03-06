Airbnb планує створити власні авіалінії

Сервіс для бронювання житла Airbnb може трансформуватися в комплексну платформу, яка пропонує всі види послуг для мандрівників, в тому числі, авіаподорожі.

До стандартної опції пошуку і оренди житла сервіс починає додавати інші тревел-послуги. Зокрема, засновник сервісу Брайан Ческі розповів, що в планах Airbnb – запуск власної авіакомпанії.

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Розширення компанії засновник сервісу порівняв із концепцією Amazon.

"Один магазин, в якому можна купити абсолютно все. У нас буде щось схоже, але в рамках індустрії подорожей", – заявив Ческі,

Варто зазначити, що більше року тому в Airbnb вже повідомляли, що працюють над інструментом для бронювання рейсів, однак покищо про проект нічого не відомо.

Що таке Airbnb? Онлайн-майданчик для розміщення, пошуку і короткострокової оренди приватного житла по всьому світу.