У Казахстані чоловік у шапці з тризубом приніс до пам’ятника Жукову унітаз

Світ продовжує засуджувати російську військову агресію проти України. Цього разу казахський активіст поставив унітаз біля пам'ятника радянського покловодця.

Таким чином чоловік висловив своє невдоволення до злочинів, що вчиняють росіяни в Україні. Окупанти досить бурхливо відреагували на такий вчинок і пригрозили Казахстану війною.

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Казах влаштував акцію протесту біля пам'ятника Жукову

Житель казахстанського міста Орал у шапці з тризубом приніс унітаз до пам'ятника радянського генерала Георгія Жукова. Цю акцію протесту він влаштував на сакральний для росіян "Дєнь Побєди"



Казах приніс унітаз до пам'ятника Жукову / Фото телеграм-каналу БАСЕ

Унітаз вже давно став символом мародерства та вчинення воєнних злочинів з боку росіян. Саме цей санітарно-технічний прилад вивозили російські солдати, коли тікали від наступальних дій ЗСУ на Київщині у березні-квітні 2022 року.

Чоловік своїм вчинком засудив злочини, які вчиняв Радянський Союз та продовжує скоювати диктаторський режим Путіна. Ці фото миттєво розлетілися телеграм-каналами та викликали як захоплення вчинком чоловіка, так і його засудження.



Унітаз біля пам'ятника Жукову в Оралі / Фото телеграм-каналу БАСЕ

Звісно ж, росіяни не змогли оминути цю новину, ба більше, вони досить агресивно відреагували на вчинок казаха. У коментарях під фото окупанти закликали жорстоко стратити активіста з Орала та всіх, хто виступає проти війни в Україні.

Крім цього, російські користувачі запропонували напасти на місто та створити там "народну республіку". Росіяни також не приховують своєї нетерпимості за расовою та національною ознакою і намагалися щоразу образити цим казахів.

Росія могла б захопити Казахстан, якби виграла війну в Україні

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Путін би не зупинився на захопленні та окупації України. За його словами, російський диктатор би пішов війною й на інші пострадянські держави, а наступною після нашої країни у нього був Казахстан.

До того ж секретар РНБО не уявляє, що спонукало лідерів іноземних держав відвідати парад у Москві. У відомстві спостерігатимуть, як розвиватимуться події далі.

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