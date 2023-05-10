У Казахстані чоловік у шапці з тризубом приніс до пам’ятника Жукову унітаз
Джерело:БАСЕ
Світ продовжує засуджувати російську військову агресію проти України. Цього разу казахський активіст поставив унітаз біля пам'ятника радянського покловодця.
Таким чином чоловік висловив своє невдоволення до злочинів, що вчиняють росіяни в Україні. Окупанти досить бурхливо відреагували на такий вчинок і пригрозили Казахстану війною.
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Казах влаштував акцію протесту біля пам'ятника Жукову
Житель казахстанського міста Орал у шапці з тризубом приніс унітаз до пам'ятника радянського генерала Георгія Жукова. Цю акцію протесту він влаштував на сакральний для росіян "Дєнь Побєди"
Казах приніс унітаз до пам'ятника Жукову / Фото телеграм-каналу БАСЕ
Чоловік своїм вчинком засудив злочини, які вчиняв Радянський Союз та продовжує скоювати диктаторський режим Путіна. Ці фото миттєво розлетілися телеграм-каналами та викликали як захоплення вчинком чоловіка, так і його засудження.
Унітаз біля пам'ятника Жукову в Оралі / Фото телеграм-каналу БАСЕ
Звісно ж, росіяни не змогли оминути цю новину, ба більше, вони досить агресивно відреагували на вчинок казаха. У коментарях під фото окупанти закликали жорстоко стратити активіста з Орала та всіх, хто виступає проти війни в Україні.
Крім цього, російські користувачі запропонували напасти на місто та створити там "народну республіку". Росіяни також не приховують своєї нетерпимості за расовою та національною ознакою і намагалися щоразу образити цим казахів.
Росія могла б захопити Казахстан, якби виграла війну в Україні
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що Путін би не зупинився на захопленні та окупації України. За його словами, російський диктатор би пішов війною й на інші пострадянські держави, а наступною після нашої країни у нього був Казахстан.
До того ж секретар РНБО не уявляє, що спонукало лідерів іноземних держав відвідати парад у Москві. У відомстві спостерігатимуть, як розвиватимуться події далі.
Президент Казахстану Токаєв все ж відвідав Москву на 9 травня
- Казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв був одним з небагатьох лідерів, хто приїхав на парад у Москву. Крім цього, він також прийшов на сніданок до Путіна після закінчення заходу.
- Згодом МЗС України відреагувало на візит Москви іноземними лідерами. У відомстві назвали цей крок недружнім та аморальним.
- Політолог Тарас Загородній припустив, що Путін запросив президентів на парад, щоб в першу чергу забезпечити себе від "невідомого доброго безпілотника", що нібито мав прилетіти на Красну площу у Москві.