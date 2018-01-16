Активіст розповів про серйозну небезпеку у метро Києва

На станціях київського метрополітену активізувалися банди кишенькових злодіїв, а деякі з них є озброєними ножами та кастетами.

Про це повідомив ветеран АТО та активіст Максим Ярош на своїй сторінці у Facebook.

"70 тисяч гривень за кілька годин. Цю суму може зібрати натовп з пари циганок нагорі, на вулиці. А в метро їх прибуток є ще більшим", – переконує він.

За його словами, у метро Києва діють дві банди кишенькових злодіїв, в одній із яких здебільшого фігурують декілька дівчат, серед яких є цигани та молдавани, в другій – чоловіки, озброєні ножами та кастетами.

"Кульгавий ви або у вас бинт на голові, або ви з дітьми – вони все одно витягнуть у вас ваші грошики. У двох є ножі та кастет, – додав Ярош.

Крім того, активіст оприлюднив відповідні фото та відео.