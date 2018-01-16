04:52
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Активіст розповів про серйозну небезпеку у метро Києва

23:59, 16 січня 1540 Читать новость на русском
Уникайте потрапляння в натовп у київському метро
Уникайте потрапляння в натовп у київському метро / Соцмережі

На станціях київського метрополітену активізувалися банди кишенькових злодіїв, а деякі з них є озброєними ножами та кастетами.

Про це повідомив ветеран АТО та активіст Максим Ярош на своїй сторінці у Facebook.

"70 тисяч гривень за кілька годин. Цю суму може зібрати натовп з пари циганок нагорі, на вулиці. А в метро їх прибуток є ще більшим", – переконує він.

За його словами, у метро Києва діють дві банди кишенькових злодіїв, в одній із яких здебільшого фігурують декілька дівчат, серед яких є цигани та молдавани, в другій – чоловіки, озброєні ножами та кастетами.

"Кульгавий ви або у вас бинт на голові, або ви з дітьми – вони все одно витягнуть у вас ваші грошики. У двох є ножі та кастет, – додав Ярош.

Крім того, активіст оприлюднив відповідні фото та відео.

Теги: Новини України Новини Києва метро Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Самвел Туманян розповів, чим займається після перемоги у "Топ-модель по-українськи"
 3 січня , 17:23
На Львівщині авто на пішохідному переході збило сім'ю з немовлям
 28 вересня 2017 , 18:57
У Запоріжжі сотня Дідів Морозів привітали дітей з обмеженими можливостями
 20 грудня 2017 , 20:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук