Активісти в Брюсселі утворили живий ланцюг на підтримку вступу України до ЄС

Українські активісти в Брюсселі 12 червня вимагають для України статус кандидата на членство в ЄС. Вони утворили живий ланцюг.

Біля будівлі Єврокомісії зібралась понад тисяча людей. Вони тримались за руки та співали пісню "Червона калина". Із собою активісти принесли державні стяги та прапори ЄС, одягнулись люди також у жовто-сині кольори.

Важливо Кулеба закликав Європу знищити багаторічний наратив Кремля, нібито "Україну в ЄС не чекають"

Україна та ЄС – одна сім'я

У такий символічний спосіб люди продемонстрували, що Україна та Європа – це одна сім'я. Активісти просили підтримати заявку України на отримання статусу кандидата в Євросоюз. Її розглядатимуть на найближчому саміті ЄС 23-24 червня.

Подію транслювали наживо:

Останні новини про вступ України до ЄС

Україна подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після вторгнення Росії. Її підписав президент Володимир Зеленський.

ЄС прагнення підтримав, Україна в найкоротші терміни заповнила опитувальник та передала його до Єврокомісії. Надалі наша держава може отримати статус кандидата на членство в ЄС.

Чимало держав підтримують нас у такому рішенні. Наприклад, Польща та країни Балтії. Однак є й ті, хто виступає проти вступу України до ЄС. Мовиться про Нідерланди, неоднозначну позицію Німеччини та Франції.

Зокрема, президент Еммануель Макрон запропонував "альтернативний варіант" – створити об'єднання держав, які прагнуть приєднатися до блоку або бажають тісніших зв'язків і прихильності до цінностей ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що жодні сурогатні варіанти нас не влаштують. На його думку, ЄС не має раціональних причин, аби відмовити Україні у статусі кандидата.

Україна веде активну боротьбу на дипломатичному рівні за вступ до ЄС. Єврокомісія визначиться щодо кандидатства нашої держави 23 – 24 червня.

В Офісі Президента сподіваються, що рішення буде позитивне. Володимир Зеленський заявляв, це може посилити не тільки Україну, але й увесь ЄС. Тому ми на всіх рівнях будемо працювати ще більше, щоб стати кандидатом.

До теми – остання заява Зеленського щодо кандидатства України у ЄС: відео