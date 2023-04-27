Хочемо припинення війни в Україні та повернення окупованих територій, – активістка з Бурятії

Росія використовує людей з Бурятії для кривавої війни проти України. Однак активісти хочуть покласти край війні та оголосити про незалежність Бурятії від Росії.

Відповідну заяву зробила Марина Ханхалаєва, представниця руху за незалежність Бурятії у Лізі Вільних Націй, пише 24 Канал. Активісти прагнуть припинення війни в Україні та повернення всіх окупованих територій.

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Незалежність – це єдиний спосіб вижити для бурятів і всіх корінних народів

"Ми хочемо побудувати державу, засновану на демократії, правах людини, економіці, свободі та справедливих законах. Ми хочемо негайного припинення війни в Україні, повернення всіх окупованих територій і суду над усіма воєнними злочинцями", – сказала Ханхалаєва.

Вона наголосила, що рух бурятів підтримує право інших корінних народів Росії на незалежність. Активістка закликає до об'єднання, щоб протистояти кремлівському режиму.

Ми усвідомлюємо, що не можемо зробити це поодинці, тому що в той момент, коли ми захочемо стати незалежними, Москва, напевно, направить свої танки на наші міста. Ми повинні об'єднатися з іншими народами Росії в цій боротьбі,

– зазначила Ханхалаєва.

На її думку, незалежність – це єдиний спосіб вижити для бурятів і всіх корінних народів. Крім того, незалежність – це єдиний спосіб зберегти культуру і гідність бурятів.

Водночас активістка зазначила, що незалежність означатиме багато роботи з побудови нової країни. Через це рух бурятів вирішив звернутися за підтримкою до міжнародної спільноти.

Нам потрібні закони, які не залишать місця для автократичних губернаторів, корупції та мілітаризму. Ми хочемо розвивати бурятську культуру і з великою обережністю ставитися до прав усіх інших людей, які вважають Бурятію своїм домом. Росіяни, грузини, навіть кияни, всі 167 національностей, що живуть в Бурятії,

– сказала Марина Ханхалаєва.

За її словами, буряти хочуть тісних зв'язків з усіма своїми сусідами, в тому числі з Монголією.

"Якщо вони будуть засновані на взаємній зацікавленості та повазі. Можливо, боляче усвідомлювати, що Бурятія втратила багато своїх територій через перерозподіл кордонів, проведений Росією. Але в першу чергу ми хочемо миру і дружби з нашими сусідами", – підкреслила активістка.

Буряти сподіваються на міжнародну підтримку

Марина Ханхалаєва додала, що буряти хочуть уникнути будь-яких територіальних суперечок, а також просять міжнародної допомоги для розбудови своєї держави.

"Ми віримо, що можемо стати самодостатніми, досить швидко вийти на ресурси, які більше не будуть йти до Москви. Але ми потребуємо допомоги і підтримки і в критичний момент проголошення незалежності, і на перших етапах розбудови держави", – заявила представниця бурятів.

Серед документів, які вимагають незалежності для Бурятії, є статут ООН, декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам, декларація ООН про права корінних народів, Загальна декларація прав людини, законодавство США, PL 8690 колонізованих націй.

Пані та панове, пам'ятаючи слова Мартіна Лютера Кінга, я мрію про те, що одного дня ця нація повстане і відкриє істинне значення свого віровчення,

– сказала Ханхалаєва.

Активістка наголосила, що Бурятія після перемоги України першою підпише мирний договір з Києвом.

"Як бурят я мрію, щоб ця злочинна війна проти волелюбного українського народу якомога швидше закінчилася повною і нищівною перемогою українського народу. І Бурятія першою підпише мирний договір з Україною і стане незалежною і мирною державою. Дякую вам", – резюмувала вона.