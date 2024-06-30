Зросла активність російських військ на Времівському напрямку: хронологія 858 дня війни
Розпочалася 858 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Генштаб повідомив про активізацію російських військ на Времівському напрямку удвічі.
Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії станом на неділю, 30 червня, розповідає 24 Канал у хронології.
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Дніпропетровська ОВА повідомила, що увечері 29 червня росіяни вдарили дроном-камікадзе по Мирівській громаді на Нікопольщині. На Нікополь ворог також запустив безпілотник, а ще скинув на місто боєприпас з БпЛА. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Вранці дрон-камікадзе поцілив по Покровській громаді. Окрім того, від артобстрілу постраждала Марганецька громада – там виникла пожежа. Люди вціліли. У США розпочали переговори з Ізраїлем про передання Україні восьми систем Patriot. 29 червня у хорватському Дубровнику очільник МЗС України мав зустріч зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном. Посадовці обговорили питання постачання Україні додаткових систем Patriot. ЗСУ повідомляють про значне зростання активності російських військ на Времівському напрямку. За попередню добу Росія здійснила 7 штурмових дій, що вдвічі більше порівняно з минулим днем. Сили оборони успішно відбивають атаки та контролюють ситуацію.
Росія атакувала дронами Дніпропетровщину
Генштаб оновив статистику втрат ворога
Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot
Активність Росії на Времівському напрямку зросла
Дніпропетровська ОВА повідомила, що увечері 29 червня росіяни вдарили дроном-камікадзе по Мирівській громаді на Нікопольщині.
На Нікополь ворог також запустив безпілотник, а ще скинув на місто боєприпас з БпЛА. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.
Вранці дрон-камікадзе поцілив по Покровській громаді. Окрім того, від артобстрілу постраждала Марганецька громада – там виникла пожежа. Люди вціліли.
У США розпочали переговори з Ізраїлем про передання Україні восьми систем Patriot.
29 червня у хорватському Дубровнику очільник МЗС України мав зустріч зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном.
Посадовці обговорили питання постачання Україні додаткових систем Patriot.
ЗСУ повідомляють про значне зростання активності російських військ на Времівському напрямку.
За попередню добу Росія здійснила 7 штурмових дій, що вдвічі більше порівняно з минулим днем. Сили оборони успішно відбивають атаки та контролюють ситуацію.