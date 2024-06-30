Зросла активність російських військ на Времівському напрямку: хронологія 858 дня війни

07:33, 30 червня

Дніпропетровська ОВА повідомила, що увечері 29 червня росіяни вдарили дроном-камікадзе по Мирівській громаді на Нікопольщині.

На Нікополь ворог також запустив безпілотник, а ще скинув на місто боєприпас з БпЛА. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Вранці дрон-камікадзе поцілив по Покровській громаді. Окрім того, від артобстрілу постраждала Марганецька громада – там виникла пожежа. Люди вціліли.