Зросла активність російських військ на Времівському напрямку: хронологія 858 дня війни

30 червня 2024, 06:23
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Розпочалася 858 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Генштаб повідомив про активізацію російських військ на Времівському напрямку удвічі.

Про головні новини України, ситуацію на фронті, втрати російської армії станом на неділю, 30 червня, розповідає 24 Канал у хронології.

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07:33, 30 червня

Росія атакувала дронами Дніпропетровщину

Дніпропетровська ОВА повідомила, що увечері 29 червня росіяни вдарили дроном-камікадзе по Мирівській громаді на Нікопольщині. 

На Нікополь ворог також запустив безпілотник, а ще скинув на місто боєприпас з БпЛА. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.

Вранці дрон-камікадзе поцілив по Покровській громаді. Окрім того, від артобстрілу постраждала Марганецька громада – там виникла пожежа. Люди вціліли.

07:12, 30 червня

Генштаб оновив статистику втрат ворога

Втрати ворога станом на 30 червня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

06:31, 30 червня

У США розпочали переговори з Ізраїлем про передання Україні восьми систем Patriot. 

06:29, 30 червня

Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot

29 червня у хорватському Дубровнику очільник МЗС України мав зустріч зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном.

Посадовці обговорили питання постачання Україні додаткових систем Patriot.

06:19, 30 червня

Активність Росії на Времівському напрямку зросла

ЗСУ повідомляють про значне зростання активності російських військ на Времівському напрямку.

За попередню добу Росія здійснила 7 штурмових дій, що вдвічі більше порівняно з минулим днем. Сили оборони успішно відбивають атаки та контролюють ситуацію.

Автор: Софія Рожик