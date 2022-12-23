Лукашенку є що втрачати, – Ступак пояснив, що означає рух техніки в Білорусі

У Білорусі фіксують рух російської техніки, зокрема танків, які нібито їдуть у бік кордону з Україною. І хоч такі новини звучать дуже загрозливо, на ділі нерідко трапляється, що пройшовши певним маршрутом, техніка повертається на попереднє місце.

Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він пожартував, що білоруси та росіяни, можливо, мають на меті просто провітрити, "вигуляти" свою техніку.

Зверніть увагу Таке вже було весною: для чого вагнерівців перекинули в Білорусь

Хочуть залякати ЗСУ

Але, за словами Ступака, і без жартів була інформація про те, що з Бреста залізницею вирушили декілька десятків різних одиниць військової техніки. Їх повезли на Схід Білорусі, вздовж українського кордону, десь там вони перебули ніч, після чого їх, навіть не розвантажуючи, повернули до Бреста.

Такі цікаві маневри. Ми, звісно, не розслабляємося, але зрозуміло, що це більше "пугало" для наших військових. Мовляв, бачите, ми туди-сюди тягаємо, можемо вас залякати, бійтеся, скільки у нас техніки,

– вважає Ступак.

Іван Ступак пояснив, що означають постійні переміщення техніки по території Білорусі: дивіться відео

Лукашенко думає про майбутнє

Він вважає, що самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко спеціально влаштовує такі "шоу" з технікою. Адже йому справді є що втрачати, що хочеться зберегти і передати, адже він має кому передавати владу чи майно, на відміну від Путіна.

"Тому він турбується про своє майбутнє, і тому робить ось ці циркові маневри – по цирковій арені поганяли техніку, показали клоунів, і потім загнали все в гаражі", – наголосив ексспівробітник СБУ.

Він додав, що це ще не останні новини про дивні переміщення техніки по території Білорусі та біля українського кордону, а тому за цим потрібно уважно стежити.

Росія перекинула в Білорусь ЗРК "Тор"