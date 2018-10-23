Актор "Дизель Шоу'' показав кумедне відео з Поплавською без гриму перед її загибеллю

У соцмережах опубліковане ексклюзивне відео з зіркою ''Дизель Шоу'' Мариною Поплавською, яка загинула в ДТП під Києвом. На записі життєрадісна акторка без гриму кумедно пародіює спів.

Відео в Instagram опублікував учасник "Дизель Шоу" Євген Сморигін.

Три дні Марини немає з нами... Але вона буде жива завжди. У мене є відеозаписи, які ніхто ніколи не бачив. Думаю, вам буде цікаво побачити її "без гриму". Простою, життєрадісною, веселою... Ми часто співали з нею. Цей запис я зробив в Одесі в ніч перед концертом у номері готелю,

– написав Сморигін.

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Він також закликав інших акторів "Дизель Шоу" хоча б протягом 9 днів після загибелі Поплавської викладати кадри про смішну, кумедну, радісну Марину.

"Вона зараз із нами і бачить тільки наші сльози і смуток... Можливо я не правий, виправте мене... Але мені здається, їй зараз потрібні наші усмішки. Адже на усмішки і сміх вона витратила все життя!", – резюмував колега Поплавської.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, були госпіталізовані актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, а також постраждали актори "Дизель Шоу" Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.

Хто така Марина Поплавська? Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.