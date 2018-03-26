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Актор Том Гарді перевтілився у відомого гангстера: моторошні кадри

776 Читать новость на русском
Том Гарді зіграє роль Аль Капоне
Том Гарді зіграє роль Аль Капоне / Фото

Британський актор Том Гарді належить до тих, хто не боїться радикальних перевтілень. "Зміна" щелепи у "Легенді", незвичні вуса у фільмі "Лок", татуювання для "Воїна" і лисина в "Бронсоні", – цим актор вже дивував прихильників. Однак цього разу він перевтілився у знаменитого гангстера Аль Капоне.

Перші кадри зі зйомок нового фільму "Фонзо" актор опублікував на сторінці в Instagram.

Відомо, що кінострічка змальовує останні роки життя Аль Капоне. Гангстер зумів звільнитись з в'язниці через недоумство, викликане венеричною хворобою – сифілісом. Однак Аль Капоне весь час переслідують спогади про криваве минуле, що додає моторошності кінострічки.

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Також у фільмі зіграють Лінда Карделліні, Кайл МакЛахлен, Метт Діллан та Кетрін Нардуччі. Режисером кінострічки є Джош Транк, який також поділився кадрами зі знімального майданчика.

На світлинах Том Гарді має коротку стрижку та багато татуювань. Актор багато палить сигари, додаючи знімкам ще більшої моторошності. Для фото автори вибрали чорно-білі або зеленуваті кольори. Мабуть, Джош Транк таким чином хотів підкреслити жахіття в'язниці та непросту долю гангстера Аль Капоне.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Новое время
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