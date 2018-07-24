Актори з "Фантастичних звірів 2" взяли участь у стильній зйомці: фото

Зірки майбутнього фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда" побували на популярному фестивалі Comic-Con 2018 у США та приміряли декілька екстравагантних і стильних образів у фотоісторії.

Ексклюзивна фотосесія видання Entertainment Weekly відбулась в рамках грандіозної події Comic-Con 2018, який відбувався з 18 по 22 липня в Сан-Дієго, США. На фестивалі також представили перший офіційний трейлер продовження фільму.

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У фотостудії журналу зібрались найкращі зірки фільму "Фантастичних звірів 2", які вразили шанувальників своєю харизмою на яскравих фото. Серед них: Едді Редмейн, який виконав головну роль магозоолога Ньюта Саламандера, Ден Фоглер, Зої Кравіц, Езра Міллер, Кетрін Уотерстон, Клавдія Кім, Каллум Тернер, Елісон Судол та Джуд Лоу.



Актори фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда"



Едді Редмейн



Езра Міллер



Зої Кравіц



Каллум Тернер



Джуд Лоу

Світова прем’єра других "Фантастичних звірів" відбудеться в листопаді 2018 року.