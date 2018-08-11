Акторка Дженніфер Гарнер ледь не загинула на відпочинку: деталі

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер з донькою вирушили на відпочинок. Зірка обрала затишну Швецію для мандрівки. Однак подорож могла закінчитись для американок фатально.

Дженніфер Гарнер розповіла моторошну історію, яка могла закінчитись трагічно. Екс-дружина Бена Аффлека з 12-річною донькою Віолет вирішили випробувати екстремальну розвагу – катання на каяках. Проте під час розваги Дженніфер Гарнер заблукала та виплила в судноплавну зону.

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Ми заблукали на каяку? Так. Чи ми довго пливли і опинилися в судноплавній зоні? Боюся, що так. Нас врятували? На щастя, так,

– написала Дженніфер Гарнер.

Допис, поширений Jennifer Garner (@jennifer.garner) 6 Сер 2018 р. о 12:17 PDT

За словами акторки, допоміг врятуватись туристкам чемпіон з плавання на каяках Маттіас. Саме він є членом рятувальної команди та допоміг Дженніфер Гарнер та її доньці повернутись на берег.

"Дженніфер Гарнер ледь не загинула в водах Стокгольма зі своєю донькою. Маттіас відправився на їх пошуки. На щастя, вони заплили не надто далеко і їх вдалося врятувати", – написали представники рятувальної служби.

Допис, поширений Långholmen Kajak (@langholmenkajak) 7 Сер 2018 р. о 3:13 PDT

Хто така Дженніфер Гарнер?

Популярна американська акторка, яка знялась у фільмах "З 13 в 30", "Електра, "Перл-Гарбор", "Привиди колишніх подруг", "Шибайголова", "Чудеса з небес", "Далласький клуб покупців", "Винахід брехні" та десятках інших. У 2005 році Дженніфер Гарнер вдруге вийшла заміж. Її обранцем став голлівудський красень Бен Аффлек. Однак у 2017 році пара оголосила про розлучення.Дженніфер виховує трьох їхніх доньок.