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Акторка Пріянка Чопра вийшла заміж: екзотичні фото церемонії

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Пріянка Чопра та Нік Джонас одружились
Пріянка Чопра та Нік Джонас одружились / Фото із соцмереж

36-річна індійська акторка Пріянка Чопра вийшла заміж. Чоловіком зірки став молодший за неї на 11 років співак Нік Джонас.

На своє день народження, 18 липня, акторка Пріянка Чопра отримала несподіваний подарунок від свого коханого – обручку та пропозицію одружитись. зірка відповіла згодою. 

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Вже за місяць пара поспішно організувала весілля. Церемонія пройшла в індійському стилі. За традицією, святкування відбулось у будинку нареченої, що в індійському місті Мумбаї. 

Зіркова наречена вбрала сарі жовтого кольору з коштовним оздобленням. Водночас Нік Джонас прийшов на церемонію в традиційному білому костюмі з шервані. Екзотичне весілля вже назвали церемонією року в Індії. 

 

Зазначимо, що сім'я співака Ніка Джонаса приїхала напередодні весілля та познайомилась з родичами Пріянки Чопри. Своїми враженнями від зустрічі поділились брати артиста – 29-річний Джо та 30-річний Кевін. Чоловіки привітали Ніка Джонаса в мережі. 

Я дуже радий за мого брата Ніка. Ласкаво просимо в сім'ю, Пріянко. Ми любимо тебе,
– написав брат нареченого.

Наразі у мережі з'явились перші фото з розкішної церемонії. За інформацією західних ЗМІ, на свято були запрошені 200 гостей та всі рідні Ніка Джонаса. Гості з США оселились в маєтку батьків Пріянки Чопри. 

 

 

Допис, поширений Ami Patel (@stylebyami)

 

 

 

 

 

 

Нагадаємо, лише у червні зіркова пара підтвердила чутки про стосунки. Після цього закохані почали публікувати спільні фото в соцмережах і з'являтися разом на офіційних заходах.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Музика Зіркові весілля Індія
Джерело: 24 Канал
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