Акторка прийшла на вручення премії "Оскар" у платті, в якому отримала нагороду у 1962 році

Американська акторка Ріта Морено прийшла на вручення премії "Оскар-2018" у платті, у якому вона вже з’являлася на церемонію нагородження.

Правда було це у 1962 році. Тоді Ріта Морено отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Вестсайдська історія".

Читайте також: Голлівудська зірка Холлі Беррі прийшла на оскарівську вечерю в платті української дизайнерки

І от в 2018 році, через 56 років, Ріта Морено вирішила одягти те ж плаття, дещо його удосконаливши.

Ріта Морено на врученні "Оскар-2018" та "Оскар-1962"

Онлайн-трансляція вручення "Оскар-2018" – за посиланням.