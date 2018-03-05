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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Акторка прийшла на вручення премії "Оскар" у платті, в якому отримала нагороду у 1962 році

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Ріта Морено на врученні Оскар-2018
Ріта Морено на врученні Оскар-2018

Американська акторка Ріта Морено прийшла на вручення премії "Оскар-2018" у платті, у якому вона вже з’являлася на церемонію нагородження.

Правда було це у 1962 році. Тоді Ріта Морено отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Вестсайдська історія".

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І от в 2018 році, через 56 років, Ріта Морено вирішила одягти те ж плаття, дещо його удосконаливши.

Ріта Морено на врученні "Оскар-2018" та "Оскар-1962"

Онлайн-трансляція вручення "Оскар-2018" – за посиланням.

Теги: LifeStyle Оскар Оскар-2018
Джерело: 24 Канал
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