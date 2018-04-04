Після виснажливої боротьби з раком акторка Шеннен Догерті отримала невтішні аналізи: деталі

Знаменита голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка понад 2 роки бореться з онконедугою, отримала неприємну звістку від лікарів. Зірка телесеріалів "Беверлі-Хіллс" та "Всі жінки відьми" може повторно лягти в лікарню.

Шеннен Догерті зізналась, що знов переживає за своє здоров'я. Після року ремісії лікарі сповістили про підвищення одного з онкомаркерів.

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"Аналізи та результати. Один із онкомаркерів прийшов хороший. Інший... підвищений. Це означає, що мене будуть моніторити і зроблять іще один аналіз. Але навіть після цього дзвінка я лишаюся позитивною та проводжу переоцінку мого життя. Це таки допомагає дивитися на все в перспективі й нагадує, чого ти навчилася упродовж своєї подорожі з раком. Іноді я потребую нагадування", – зазначила Шеннен Догерті.

За словами акторки, рак дуже змінив її. Шеннен Догерті тепер не втрачає оптимізму та навіть погані результати аналізу сприймає не як повернення недуги, а як брак вітамінів.

Рак змінює твоє життя так, як ти собі навіть не уявляла... До слова, підвищення онкомаркера може бути викликане багатьма причинами. О, і вітамін D... Мені його треба їх побільше,

– додала Шеннен Догерті.

Допис, поширений ShannenDoherty (@theshando) 3 Кві 2018 р. о 9:32 PDT

Нагадаємо, що в березні 2015 року в голлівудської акторки Шеннен Догерті діагностували рак молочної залози. У вересні 2017 року вона готувалась до останньої операції, яку успішно перенесла. Лікарі запевнили зірку, що недуга відступила, однак потрібно регулярно здавати аналізи.