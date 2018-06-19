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Актриса Лілі Коллінз зачарувала соковитим образом на турнірі з поло

238 Читать новость на русском
Лілі Коллінз
Лілі Коллінз / Instagram / @lilyjcollins

Британська та американська зірка Лілі Коллінз мала змогу побувати на престижній королівській події – щорічному фіналі Cartier Queen's Cup Polo, який відбувся 17 червня.

Як відомо, Cartier Queen’s Cup Polo є найстарішим у Великобританії і його вже понад 30 років спонсорує ювелірний бренд Cartier. Однією з особливостей події є запрошення перших знаменитостей і VIР-гостей з найрізноманітніших сфер.

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Окрім королеви Єлизавети II та її чоловіка принца Філіпа, на події побували інші члени королівської родини, а також і 29-річна Лілі Коллінз. Донька англійського музиканта Філа Коллінза відзначилась особливим нарядом, який привертав неабияку увагу. Яскраві фото з'явились на її сторінці в Instagram.


Лілі Коллінз на Cartier Queen's Cup Polo

Для світського виходу дівчина обрала чарівну довгу сукню персикового кольору з квітковим принтом від Johanna Ortiz, солом'яний капелюшок, прикрашений квітами, а також кільця Cartier з колекцій Cactus de Cartier і Just Un Clou. Свій образ Лілі завершила хвилястим волоссям і яскравою червоною помадою та сумочкою такого ж кольору.


Лілі Коллінз на Cartier Queen's Cup Polo


Лілі Коллінз на Cartier Queen's Cup Polo


Лілі Коллінз на Cartier Queen's Cup Polo


Лілі Коллінз на Cartier Queen's Cup Polo


Лілі Коллінз на Cartier Queen's Cup Polo

Теги: Мода LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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