"Їхня мрія – воля": в Києві відбулася традиційна акція на підтримку полонених бійців "Азову"

У Києві в неділю, 2 червня, відбулася традиційна акція на підтримку полонених бійців "Азову". Цього разу рідні військовополонених та небайдужі українці зібралися на демонстрацію на Оболоні.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. На традиційну акцію зібралося чимало українців, а також долучилися водії.

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У Києві відбулася акція із закликом звільнити бійців "Азову" з полону

У Києві на Оболоні відбулася традиційна мирна акція Free Azovstal Defenders. Рідні, близькі та небайдужі українці вийшли на демонстрацію, щоб нагадати, що захисники Маріуполя вже понад 2 роки перебувають у ворожому полоні.

Так, учасники акції традиційно стояли з плакатами в руках, привертаючи увагу суспільства. До акції також долучилися й водії, які нанесли на свої автівки теги Free Azov.

. Рідні та близькі полонених бійців "Азову" щонеділі проводять у Києві акції із закликом звільнити Героїв з полону. Щотижня українці збираються в різних локаціях столиці о 12:00, щоб влаштувати демонстрацію. Головна мета таких акції – нагадати про те, що захисників Маріуполя чекають вдома.

У Києві відбулася акція на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук

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