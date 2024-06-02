"Їхня мрія – воля": в Києві відбулася традиційна акція на підтримку полонених бійців "Азову"
У Києві в неділю, 2 червня, відбулася традиційна акція на підтримку полонених бійців "Азову". Цього разу рідні військовополонених та небайдужі українці зібралися на демонстрацію на Оболоні.
Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. На традиційну акцію зібралося чимало українців, а також долучилися водії.
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У Києві відбулася акція із закликом звільнити бійців "Азову" з полону
У Києві на Оболоні відбулася традиційна мирна акція Free Azovstal Defenders. Рідні, близькі та небайдужі українці вийшли на демонстрацію, щоб нагадати, що захисники Маріуполя вже понад 2 роки перебувають у ворожому полоні.
Так, учасники акції традиційно стояли з плакатами в руках, привертаючи увагу суспільства. До акції також долучилися й водії, які нанесли на свої автівки теги Free Azov.Довідка. Рідні та близькі полонених бійців "Азову" щонеділі проводять у Києві акції із закликом звільнити Героїв з полону. Щотижня українці збираються в різних локаціях столиці о 12:00, щоб влаштувати демонстрацію. Головна мета таких акції – нагадати про те, що захисників Маріуполя чекають вдома.
У Києві відбулася акція на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук
В Україну з полону повернулися 75 українців
- 31 травня відбувся обмін полоненими й в Україну повернулися 75 українців. Серед них були як військові, так і цивільні громадяни.
- Так, з полону звільнили 70 чоловіків і 5 жінок. Серед них: 37 військовослужбовців ЗСУ, 21 нацгвардієць, 7 прикордонників, 6 бійців ТрО і 4 цивільні українки. Деякі з полонених не чули голос рідних від початку повномасштабного вторгнення.
- Водночас з бригади "Азов" повернули лише одну людину – жінку, яка не бачила сина понад 2 роки. Жінка перебувала на "Азовсталі", пройшла полон і отримала незаконний вирок, однак її вдалося врятувати.
- Також серед звільнених були оборонці "Азовсталі" – четверо з частин Нацгвардії, один прикордонник, один з Військової служби правопорядку та один боєць ТрО. Однак важливо відрізняти оборонців Маріуполя від бійців "Азову", а саме їх під час цього обміну не було.