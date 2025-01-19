"Ціна твого життя – їх пекло щодня": у Києві пройшла акція на підтримку військовополонених

У Києві у неділю, 19 січня, пройшла традиційна акція Free Azovstal Defenders на підтримку українських військовополонених у Росії. Цього разу люди зібралися поблизу ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу, яка була на місці події. Присутні на акції громадяни вкотре закликали сприяти поверненню наших військовополонених на батьківщину.

Цікаво СБУ показала ексклюзивне відео звільнення українців з полону

Що було на акції підтримки військовополонених у Києві

На акцію, що цього разу була в районі станції метро "Либідська" поблизу торгівельно-розважального центру Ocean Plaza, зібралися рідні та побратими військовополонених.

Також там були й просто небайдужі громадяни, які хочуть привернути увагу до того факту, що ще багато наших людей залишається в російському полоні.



У Києві пройшла акція на підтримку військовополонених / Фото Валентини Поліщук

У руках українців були плакати, на яких було написано: "Я голос полонених, а ти?", "Free Azov", "Полонені мають бути звільнені вже", "Ціна твого життя – їх пекло щодня", "Мовчання вбиває" тощо.



Люди нагадують, що багато наших військових досі перебуває в полоні в Росії / Фото Валентини Поліщук

Відомо, що акція пройшла на перетині Либідської площі з вулицями Антоновича та Велика Васильківська. Автомобілі, що приїжджали повз людей з плакатами, сигналили на знак підтримки.



Акція відбулася біля станції метро "Либідська" / Фото Валентини Поліщук

На заході було багато людей, які ходять на подібні акції в українській столиці щотижня. Учасники зазначали, що стоять за кожного нашого військового та громадянина, який і досі перебуває у ворожому полоні.

Як пройшла акція Free Azovstal Defenders у Києві 19 січня / Фото Валентини Поліщук

До слова, Володимир Зеленський розповідав, що за 2024 рік наша держава повернула з російського полону 1 358 українців. Серед них були як військовослужбовці, так і цивільні.