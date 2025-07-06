"Я тут, бо мені не байдуже": у Києві відбулася акція на підтримку полонених українців

У Києві традиційно в неділю пройшла акція задля привернення уваги до полонених та зниклих безвісти українців. 6 липня небайдужі українці зібралися біля станції метро "Либідська".

Чимало людей прийшли на акцію, щоб розповісти про бійців, які перебувають в російському полоні в нелюдських умовах та підтримати родини полонених, передає кореспондентка 24 Каналу. Особливу увагу звертають увагу на те, що вже понад 3 роки в неволі перебувають воїни "Азову".

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У Києві відбулася традиційна акція на підтримку "Азову"

У неділю, 6 липня, біля ТРЦ Ocean Plaza на станції метро "Либідська" пройшла акція на підтримку полонених бійців.

На площі зібралися рідні та близькі військових, яких вони очікують вдома. Під час мирної демонстрації люди просили звільнити з полону українських захисників, тримаючи в руках плакати та фотографії воїнів. Мета акції – нагадати людям та владі про те, що військовополонених варто звільнити та повернути до України. До мітингу долучилися й ветерани нинішньої війни.

Акція на підтримку полонених бійців "Азову" в Києві / Фото Валентини Поліщук

Люди стояли біля дороги, дехто з них був огорнутий в український прапор. Учасники акції також рухалися вулицями Києва на авто. Всі небайдужі під час мітингу закликали пам'ятати, що "вільні мають боротися за полонених", а "наше мовчання – це їхній виклик".

До слова, 4 липня до України повернули ще частину військовополонених українців. Додому повернулися молодші за 25, важкохворі та важкопоранені воїни. З неволі визволили засуджених російським режимом бійців і тих, кого вважали зниклими безвісти.