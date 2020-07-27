Акція на Банковій / Фото Андрія Костюка для 24 каналу

У Києві під стінами Офісу Президента 27 липня проходить акція проти всеосяжного припинення вогню на Донбасі, встановленого напередодні. Понад сотня людей зібрались, щоб висловити свій протест Володимиру Зеленському.