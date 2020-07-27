Росія – окупант: під Офісом Президента мітингують проти перемир'я з бойовиками – фото
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У Києві під стінами Офісу Президента 27 липня проходить акція проти всеосяжного припинення вогню на Донбасі, встановленого напередодні. Понад сотня людей зібрались, щоб висловити свій протест Володимиру Зеленському.
Акція відбувається під гаслом "Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант". Організаторами традиційно виступив "Рух опору капітуляції", повідомляє 24 канал.
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Що відомо про акцію і які вимоги в протестувальників
- Акція проходить мирно. Наразі зібралось понад сотня активістів. Поліцейських небагато, вони перевіряють людей, перед тим як впустити під стіни Офісу Президента на Банковій.
- Організатори кажуть, що через нібито заборону відкривати вогонь у відповідь українські військові стали "мішенню" для проросійських окупантів. Там також кажуть, що Україну начебто позбавили права вести розвідувальну діяльність.
- Також люди, які прийшли під ОП вважають, що Росія фактично перетворюється на спостерігача, а Україну змусять домовлятися із так бойовиками.
- Учасники акцію наголошують, що вийшли на протест, аби донести президенту Володимиру Зеленському, що він "має зупинитися", оскільки своїм рішенням про перемир'я він буцімто "знезброїв" українську армію.
Акція на Банковій / Фото Андрія Костюка для 24 каналу
Дивіться відео з мітингу під стінами Офісу Президента:
Припинення вогню на Донбасі з 27 липня: головне
- Воно запрацювало з 00:01 27 липня. Водночас вже вночі бойовики його порушили.
- Президент Володимир Зеленський та західні партнери України сподіваються, що нове перемир'я "має запрацювати цього разу". Хоча попередні такі кроки завершувались, як правило, нічим.
- 26 липня глава української держави навіть поговорив з Путіним. Той начебто погодився на припинення вогню.
- Принциповою різницею цього разу є покарання за зрив перемир'я. Для того, аби підтвердити дотримання перемир'я з боку українських військ, на бойових позиціях планували розмістити українських миротворців, а на лінії розмежування – ЗМІ.
- Ще перед самим початком перемир'я бойовики влаштували провокацію, щоб його зірвати. Для цього вони дистанційно заклали міни з ручних протитанкових гранатометів.