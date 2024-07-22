Крики відчаю замість музики: у Києві пройшла акція на підтримку військовополонених
У Києві рідні полонених бійців "Азова" вийшли на вулиці столиці, щоб нагадати про захисників, які досі перебувають у полоні росіян.
Учасники акції вимагають пришвидшити процес звільнення військових. 24 Канал побував на акції.
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Зазначимо, що акція проходила в Оболонському районі столиці – від проспекту Степана Бандери до вулиці Миколи Плав'юка – поблизу ТРЦ "Блокбастер Молл". Саме тут проходить наразі масштабний музичний фестиваль "Атлас".
Акція на підтримку військовополонених / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук
Полон вбиває: учасники вимагають повернення захисників
Кияни прийшли на акцію з плакатами, на якиїх були гасла та заклики повернути полонених бійців додому.
"Замовчування про їх перебування в полоні – все одно що катування їх власноруч";
"Говори про полонених навіть на Атлас";
"Полон вбиває";
"Крики відчаю замість музики 798 днів"
Акція поблизу "Атласа" у підтримку військовополонених / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук
До слова, 17 липня під час чергового обміну полоненими вдалося повернути додому 95 військових Збройних сил України, бійців Національної гвардії та прикордонників.