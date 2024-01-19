Пєсков прокоментував акції протесту в Башкортостані і ледь не посварився зі Слідчим комітетом

У містечку Баймак в Башкортостані 17 січня відбулися протести на підтримку Фаїля Алсинова. Втім, вирок отримав і сам активіст, і ті, хто прийшов його підтримати.

Протести продовжилися і 19 січня, але вже в Уфі. Російські незалежні експерти говорять, що в Башкортостані незадоволені діями голови республіки, хоч він і є етнічним башкіром. Протести були ще у 2020 році через видобуток вапняку на горі Куштау.

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Як у Кремлі коментують протести в Башкортостані

Я не погодився б із формулюванням "масові заворушення" та "масові протести". Там немає масових заворушень та масових протестів,

– висловився Дмітрій Пєсков.

Він сказав, що це "окремі прояви, які швидше належать виключно до компетенції місцевої влади та органів правопорядку". І категорично заперечив їхню масовість.

Що цікаво, це повністю суперечить позиції Слідчого комітету, який порушив справу за статтею про масові заворушення через протести в Баймаку. Пєсков плутано пояснив, що "в цьому випадку використав не юридичний термін, а термін, який визначає кількість людей, які беруть участь". А "в неюридичному плані" не згоден, що це масові акції.

Що відбувалося в Уфі 19 січня

Люди зібралися біля пам'ятника Салавату Юлаєву. Судячи з відео, їх було досить багато. Вони не виголошували гасел, а співали, танцювали і водили хороводи. На запитання міліції пояснювали: в нас вихідний, ми зібралися подивитися на пам'ятник. Утім, все одно кілька десятків людей затримали.

Правоохоронці в мегафон закликали розійтися, оскільки акція не санкціонована. В разі опору погрожували не тільки адміністративною відповідальністю, а й кримінальною.

До пам'ятника стягнули міліцію, Росгвардію та ОМОН. Коли люди хотіли завадити ОМОНу вивезти затриманих на автозаку, відбулася сутичка з силовиками. Зрештою площу біля пам'ятника зачистили. Деякі мобільні оператори вимкнули інтернет і зв'язок на час протестів.

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Башкирів закликали вимагати рівних прав

Відомий співак звернувся з емоційною промовою до співвітчизників. Він обурився, що росіяни давно тиснуть на нацменшини і кидають їх у війну з Україною, мовляв, ви ж росіяни. Чоловік закликав вийти на протест мешканців інших національних республік Росії. Докладно про це читайте в нашому матеріалі.