Силовики в Росії насторожі: після смерті Навального охороняють пам'ятники, уже є затримані

У Росії посилено охороняють пам'ятники жертвам політичних репресій та інші схожі монументи після смерті опозиціонера Навального. Вочевидь, кремлівські силовики готуються до заворушень.

В Омську та Казані російська 16 січня ввечері поліція взяла в оточення пам'ятники, а в Новосибірську – перекрила доступ до одного з меморіалів. Біля нього люди вшановували пам'ять Навального, залишаючи квіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Кремль погрожує росіянам

Інформаційні ресурси зазначають, що московські спецполки Кремль підняв по тривозі. Схоже, що певна частина російського суспільства готова пробувати протестувати, але станом на вечір 16 лютого масштабних заворушень немає.

У Росії подекуди акції у пам'ять про Навального / Фото з телеграм-каналів

Водночас прокуратура Москви опублікувала попередження щодо "незаконних масових акцій", пригрозивши учасникам адміністративними арештами. Очевидно, звертались у такий спосіб насамперед до тих, що бажає вшанувати пам'ять Навального.

Через поширення у мережі закликів взяти участь у масовій акції в центрі Москви прокуратура вважає за необхідне застерегти про неприпустимість порушення закону,

– йдеться в офіційному повідомленні Кремля.

Затримання акціонерів

У різних містах Росії відбулися акції пам'яті через смерть Навального, під час яких люди приносили квіти до пам'ятників жертвам політичних репресій.

У Москві, біля Соловецького каменя та "Стіни скорботи", поліція затримала учасників акцій, зокрема Матвєя Клєстова та дівчину, яка стояла з одиночним пікетом.

У Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Мурманську, Нижньому Новгороді та інших містах також відбулися затримання за участь у меморіальних заходах.

У Нижньому Новгороді затримали людей біля місця смерті журналістки Ірини Славіної, яка була в опозиції до кремлівського режиму.

У деяких містах поліція фіксувала особисті дані акціонерів та фотографувала учасників. Скажімо, у Сиктивкарі та Краснодарі.

В Казані поліція відтіснила людей від пам'ятника жертвам політрепресій, а в Єкатеринбурзі меморіал було зруйновано.

У Новосибірську силовики взяли в оточення пам'ятник жертвам політрепресій, посилаючись на повідомлення про мінування. Але люди продовжили залишати квіти на снігу.

Смерть Навального: головне

Олексій Навальний, російський опозиціонер та критик Кремля, помер у виправній колонії №3 після прогулянки 16 лютого 2024 року. Його смерть настала раптово. Медичні працівники, які прибули на місце, не змогли його врятувати.

Причини смерті наразі встановлюють, але вже відомо, що буде процесуальна перевірка за фактом смерті. Команда політика та його дружина Юлія висловили сумніви щодо офіційної версії смерті та заявили про недовіру до інформації, що надходить від російської влади.

Реакція міжнародної спільноти на смерть Навального була швидкою. Скажімо, президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Едгар Рінкевичс рішуче засудили дії російської влади.

Навальний був відомий своєю активною антикорупційною діяльністю та опозиційністю до президента Росії Владіміра Путіна.

Його затримання та ув'язнення викликали міжнародне обурення та акції всередині країни. Для росіян Навальний став символом опору авторитарному режиму в Росії та боротьби за демократичні зміни.

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Водночас українці неодноразово справедливо критикували російського ліберала та опозиціонера. Зокрема, у мережі нагадали про відсутність чіткої позиції Навального щодо Криму, який згідно з міжнародним правом є українською територією.