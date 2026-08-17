Сили оборони України почали активніше полювати на російську балістику, а ракети "Фламінго" виносять стратегічні об'єкти ворога. Росія розгортає дронову інфраструктуру кордонів НАТО. Ситуація на ключових ділянках фронту – від Куп'янська до Слов'янська і Краматорська – залишається вкрай напруженою.

Про ці та інші події читайте в текстовій версії традиційного огляду подій війни за 17 серпня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Ймовірне ураження "Іскандерів" на Брянщині

Найсвіжіша інформація – раптові "проблеми" росіян із балістикою на Брянщині. Є повідомлення, що пускові установки ОТРК "Іскандер", що дислокуються в Брянській області та використовуються для ударів по Києву, протягом найближчих трьох діб не зможуть пересуватися на позиції.

Наразі невідомо, що саме сталося, але, можливо, їх нарешті дістали. Точної інформації наразі немає, але мова може йти про дронове ураження пускових для для російських "Іскандерів".

Це поки що версія, але вже були поодинокі випадки влучань по таких установках, зокрема безпілотниками.

Якщо ж підтвердиться факт ураження – це стане важливим кроком у протидії російським "Іскандерам".

Росія готує дронову інфраструктуру для ударів по НАТО

Видання The Telegraph повідомляє, що Росія розгортає нову інфраструктуру для запуску безпілотників, зокрема реактивних дронів, які потенційно можуть бити не лише по Україні, а й по країнах НАТО.

Нові бази росіян – такі собі дронодроми – розташовані біля кордонів України, Білорусі та Європи.

Таким чином, частина Польщі, а також міста Балтії – Варшава, Таллінн, Рига, Вільнюс – перебувають у зоні досяжності цих дронів.



Радіус дії реактивних версій дронів "Герань-5", якщо їх будуть запускати з нових баз / інфографіка – The Telegraph

Росія дійсно може готувати дронові або ракетні удари по критичній інфраструктурі, а також операції під чужим прапором, відповідальність за які спробують покласти на Україну.

24 Канал детально розібрав цю ситуацію та попросив прокоментувати її відомого авіаексперта Анатолія Храпчинського. Той вважає, що насамперед Росія зараз всіма думками в Україні, але це не означає, що вона не може змінити плани, тому Європа має готуватися швидше.

Удар по комбінату у Ростовській області

У ніч проти 16 серпня було уражено комбінат "Каменський" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області.

За офіційною інформацією Генштабу, було уражено цехи підприємства, яке виготовляє порохові суміші, вибухові речовини та тверде ракетне паливо.

Два цехи знищено повністю, ще чотири зазнали пошкоджень. Підприємство обслуговувало виробництво ракетного озброєння, зокрема для систем "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С".

"Фламінго" б'ють по РФ удвічі частіше

Також на вихідних про себе нагадали ракети "Фламінго". У них взагалі вихотдить вибухове літо. Україна значно наростила кількість ударів цими ракетами по території РФ. Це визнають навіть самі росіяни. З червня російське міноборони заявило про нібито збиття щонайменше 57 ракет "Фламінго" – майже вдвічі більше, ніж за період із лютого по травень.

За останні два тижні Кремль повідомляв уже про щонайменше 25 таких "перехоплень". Але це ніяк не впливає на темпи уражень ракетами стратегічних об'єктів у Росії. Останній гучний випадок – атака на російське підприємство "Прогрес" у Самарі?

Одна з ракет влучила в головний цех заводу, який виготовляє ракети сімейства "Союз" для виведення на орбіту російських супутників зв'язку. Це ті самі російські аналоги Starlink, про які 24 Канал робив велике розслідування. Тепер їх виводити на орбіти стане важче.

Ситуація на ключових напрямках фронту

На Куп'янському напрямку є значне погіршення ситуації. За даними DeepState, ворог закріпився в районі Курилівки й уже безпосередньо загрожує Куп'янську-Вузловому.

Російський план полягає в тому, аби розсікати Куп'янський плацдарм навпіл, а потім стискати його з флангів.

Якщо ситуація не зміниться, росіяни можуть до кінця року вийти на рубежі річки Оскіл і знову створити серйозну загрозу Куп'янську.

Ситуація на Донбасі загрозлива / Скриншот карти DeepState

На Слов'янському напрямку фіксується просування росіян у районах Кривої Луки, Калеників, Олександрівки та на околицях Слов'янська, де ситуація на полі бою залишається критичною.

Ворог намагається захопити панівні висоти та лісові масиви, аби розгорнути там підрозділи БпЛА. Це може ще погіршити ситуацію для Сил оборони.

У цій ситуації експерти стали частіше говорити по посилення напрямку. Зокрема, є думка, щоб загальну оборону Донбасу очолив Андрій Білецький. Наразі рішень щодо цього немає, але відомо про інше – ймовірне призначення Еміля Ішкулова на посаду командира 11-го корпусу Сухопутних військ.

Також є інформація про ймовірність кадрових змін на рівні командувача Сухопутних військ, де, за повідомленнями медіа, Михайло Драпатий може замінити Геннадія Шаповалова.

Новопавлівський і Олександрівський напрямки

На Південному відтинку фронту, де українські війська впродовж весни й літа просувалися вперед, є позитивні зміни. Однак наступ Сил оборони практично зупинився. При цьому майже всю Дніпропетровську область було звільнено від ворога.

Експерт Костянтин Машовець вважає, що найближчим часом Генштаб і головком Драпатий мають обирати між продовженням наступальних дій на півдні та перекиданням ресурсів на стабілізацію ситуації в східній операційній зоні?

На думку Машовця, росіяни значно наситили оборону, тому подальше просування українських сил стає дедалі складнішим. Він підкреслює, що цього року доведеться ухвалювати дуже складні рішення щодо розподілу резервів.

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