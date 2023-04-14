Важкі бої за Бахмут і Мар'їнку, знищена техніка ворога: карта бойових дій за 14 квітня

Армія Росії не полишає спроб окупувати Схід України. Окупанти вже понад 8 місяців намагаються встановити контроль над Бахмутом, але наші воїни мужньо обороняють місто.

Противник продовжує наступати на 4 напрямках. 24 Канал аналізує актуальну карту бойових дій станом на 14 квітня.

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Де тривають найважчі бої

Попри величезні втрати окупанти не відмовляються від своїх намірів вийти на адміністративні межі Донецької на Луганської областей. Відтак, ворожа армія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Наразі найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів Сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника.

Росіяни продовжують показувати свою жорстокість, обстрілюючи цивільне населення України. Протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з РСЗВ, є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Яка ситуація на напрямках

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: карта

За місто Мар'їнка йдуть важкі бої: дивіться карту

На окупованих територіях видають російські паспорти

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Росії. Крім того, військова присутність противника зберігається й у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного, здійснив артилерійські обстріли, зокрема, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області.за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них: Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області, а також Степанівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Росія продовжує насаджувати так звану "паспортизацію" громадянам України. Так, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами. Власне, для цього власникам авто потрібно мати російські паспорти.

У Генштабі кажуть, що особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Відомо, що відділи міграційної служби Росії працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.

Наші воїни спопеляють противника

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: