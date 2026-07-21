24 Канал подає текстову версію традиційного огляду головних подій війни за 21 липня від журналіста нашого видання Андрія Дрозди.

Головні теми дня:

потенційна відставка головнокомандувача ЗСУ Сирського, яка ніяк не відбудеться;

ситуація на півдні;

нові успіхи операції з ізоляції окупантів в Криму та зачистка прилеглих до півострова водойм;

нові удари вглиб Росії.

Деталі – в новому огляді на 24 Каналі.

Українські дрони атакували Липецьк і Володимир

Наші безпілотники протягом доби атакували кілька важливих об'єктів на території Росії.

У Липецьку спалахнула масштабна пожежа в районі між місцевою теплоелектроцентраллю та Новолипецьким металургійним комбінатом. За попередньою інформацією, удар міг припасти саме на енергетичний об’єкт. Повідомлень про загиблих чи постраждалих не було.



Видно, влучили правильно / Скриншот

У Володимирі один із безпілотників влучив у квартиру багатоповерхового будинку. Дрон міг збитися з курсу через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби. Водночас безпілотників у районі міста було більше, і їхніми ймовірними цілями могли бути логістичні, енергетичні та пов’язані з військовою економікою цілі.

Росіяни стискають "кліщі" навколо Рай-Олександрівки

На Слов’янському напрямку російські війська продовжують просування в бік Рай-Олександрівки. Противник намагається охопити населений пункт із флангів. Особливо вираженим стає російський виступ на північ від села. Українські військові поки стримують спроби інфільтрації поблизу Никифорівки та Федорівки Другої, однак ситуація поступово погіршується.

Рай-Олександрівка має важливе логістичне значення. У населеному пункті перетинаються дороги, що ведуть у напрямку траси Бахмут – Слов’янськ і сусідніх сіл. Не менш важливим є рельєф. Поблизу розташовані пагорби й вкриті лісом висоти, з яких зручно керувати безпілотниками та розгортати дронову інфраструктуру.



Загроза оточення Рай-Олександрівки посилюється / Скриншот карти Deepstate

Російські піхотні групи намагаються накопичуватися в лісосмугах і звідти просуватися до села.

Від Рай-Олександрівки до Слов’янська по прямій приблизно 15 кілометрів. У разі захоплення села противник зможе значно активніше використовувати FPV-дрони проти української логістики навколо Слов'янська.

У Костянтинівці ситуація не змінилася, там так само – пекло

Російські війська продовжують інфільтрацію в межах Костянтинівки. За даними, які раніше озвучив Олександр Сирський, у місті могли перебувати приблизно 145 російських піхотинців.

Ворожі групи намагаються постійно просочуватися до міста, а українським підрозділам ускладнює роботу велика кількість російських безпілотників у повітрі.



Росіяни продовжують лізти в Костянтинівку / Скриншот карти Deepstate

На Південно-Донецькому напрямку ЗСУ мають тактичні успіхи

На ділянці поблизу траси Запоріжжя – Донецьк українські війська протягом травня і червня змогли повернути десятки квадратних кілометрів території.

Йдеться про територію від Новопавлівки та її околиць до району Тернуватого. Українські підрозділи проводили контратаки в смузі російської 29-ї загальновійськової армії.

Російське командування тепер намагається стабілізувати ситуацію та не допустити подальшого просування ЗСУ на напрямках Гаврилівка – Комар, Новопавлівка – Богатир і Новоселівка – Шевченко.

Особливо запеклі бої тривають у районі Філії, Новопавлівки та Дачного.

Раніше росіяни накопичили сили у Філії та навколишніх лісах, звідки намагалися просуватися до Новопавлівки. Ворожі групи навіть заходили в межі населеного пункту, однак українським військовим вдалося їх вибити.

Росіяни зберегли окремі позиції в районі Філії, переважно на південь від села. Сам населений пункт може перебувати в сірій зоні. Українські підрозділи продовжують тиснути на ворога, тоді як росіяни змушені дедалі більше переходити до оборони.

На південь від Новопавлівки тривають зустрічні бої. У самому селі українські військові зачищають залишкові групи російської штурмової піхоти.

Бої також відбуваються в районах Горіхового та Котлярівки, де російські війська намагаються контратакувати у фланг українським підрозділам.



Сили оборони мають успіхи / Скриншот карти Deepstate

За останні півтора місяця українські війська на цій ділянці могли просунутися на глибину до десяти кілометрів.

ЗСУ вдалося відтіснити росіян від річки Солона та верхів’їв річки Вовча, зменшити загрозу прориву противника до Гаврилівки та Межової через Новопавлівку, а також дістатися до річки Мокрі Яли в районі села Толстой.

Передові українські підрозділи також просунулися південніше Маліївки. Російські війська, які раніше накопичували сили поблизу Шевченкового для наступу на захід, тепер самі змушені відбивати атаки.

Водночас темпи українського просування сповільнилися. Росіяни підтягнули додаткову штурмову піхоту і проводять контратаки. Подальший рух потребуватиме важких боїв за кожен кілометр.

Є також свідчення про присутність українських військових у Піддубному. Наступною потенційною ціллю може стати Мирне, однак на момент огляду йшлося лише про можливі подальші плани.

64 окупанти здалися в полон на Запоріжжі

На Гуляйпільському напрямку військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку взяли в полон 64 російських окупантів.

Ворожі військові мали дрібними групами непомітно просочитися в тил українських позицій і не вступати у відкритий бій. Їх виявили українські безпілотники, після чого росіян взяли в полон.

Зачистка інфільтрованих груп відбувалася в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки.

Таким чином, російська спроба масового просочування вглиб української оборони провалилася.

Початковий задум росіян передбачав просування до околиць Оріхова, вихід у район Червоної Криниці та Омельника і створення безпосередньої загрози місту. Для цього противнику потрібно було пройти ще приблизно 15 – 20 кілометрів, однак українська оборона витримала.

У Степногірську гарно спрацювали бразильські добровольці

На іншому фланзі російського задуму в Запорізькій області противник намагався через Степногірськ просуватися до Комишувахи, щоб перерізати трасу Запоріжжя – Оріхів.

Однак і цей прорив не вдався. ГУР оприлюднив кадри бойової роботи міжнародного підрозділу в промисловій зоні Степногірська. Серед військовослужбовців були бразильські та інші південноамериканські добровольці.

Вони проводили штурмові дії та зачистку складських і промислових приміщень.

Працює штурмова рота Advanced – дивіться відео про операцію по зачистці промки в Степногірську:

Зараз українські військові вже працюють південніше Степногірська, зокрема в районі Плавнів. Це може свідчити, що бої поступово переміщуються за межі самого міста.

Українські дрони стають кращими та смертоноснішими

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області українські безпілотники продовжують атакувати російську логістику.

Удари відбуваються в районах Токмака, Чернігівки, Мелітополя та вздовж приазовських трас. Дрони Hornet атакують російські вантажівки, фури та паливозаправники.

Навіть мобільні вогневі групи, якими росіяни намагаються прикривати колони, не завжди здатні зупинити безпілотники.

Тим часом український далекобійний безпілотник Ан-196 "Лютий" отримав нову багаторазову модифікацію.

Раніше цей дрон був відомий як безпілотник-камікадзе, здатний нести бойову частину масою до 75 кілограмів на відстань до двох тисяч кілометрів.

Тепер представлено версію, яка може нести чотири крилаті ракети. Заявлена дальність ракет становить до 200 кілометрів, а швидкість — понад 500 кілометрів на годину. Інших деталей про нову модифікацію та озброєння не розголошують.



На авіашоу у Farnborough показали дрон "Лютий" з дуже цікавими ракетами / Фото – Оборонка

Ракети мають відносно невеликі розміри та, ймовірно, невелику бойову частину. Одним із можливих завдань такого комплексу може бути перевантаження і прорив російської протиповітряної оборони.

За одну добу Сили безпілотних систем уразили 19 енергетичних вузлів у Криму та на інших окупованих територіях України.

Від 1 до 20 липня загальна кількість результативно атакованих підстанцій і енерговузлів сягнула 104.

Серед нових цілей були об’єкти у Криму, а також у Херсонській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

До ударів долучалися провідні підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема 414-та бригада "Птахи Мадяра", підрозділ K2 і батальйон Kairos.

Рішення щодо Сирського поки не оголосили

На тлі фронтових подій в Україні продовжується політична дискусія навколо можливої відставки Олександра Сирського та повернення Михайла Федорова до уряду.

Протести відбувалися у Києві, Львові та більш ніж десяти інших містах. Учасники акцій вимагали замінити головнокомандувача і повернути Федорова до Міністерства оборони.

Ветеран Дмитро Козятинський, який закликав людей виходити на протести, оголосив паузу до п’ятниці, давши президенту час на ухвалення рішення.

Володимир Зеленський вже провів зустрічі з низкою військових командирів, серед яких Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк, Андрій Білецький, Денис Прокопенко, Ігор Оболенський та Олег Апостол.



Оглядини затяглися / Фото – Офіс президента України

Попри численні повідомлення про нібито вже ухвалене принципове рішення, офіційного указу про відставку Сирського на момент огляду не було.

На тлі розмов про можливу відставку Сирський опублікував колонку "Моя робота – війна", в якій відповів на критику щодо своєї роботи.

Він заявив, що саме за його керівництва Сили безпілотних систем стали окремим родом військ, а також навів перелік командирів, яких, за його словами, призначав, підвищував і підтримував.

Згадав Роберта Броуді, Олега Апостола, Андрія Гнатова, Андрія Білецького, Дениса Прокопенка, Кирила Вереса, командира "Ахіллеса" і Євгена Карася.

Водночас Сирський не згадав низку суперечливих кадрових рішень і створені за його керівництва штурмові підрозділи.

Окремо головнокомандувач спробував заперечити конфлікт із Михайлом Федоровим. Він визнав, що може бути жорстким, однак заявив, що конфлікту між ними не було.

Загальні висновки щодо подій 21 липня

На Слов’янському напрямку росіяни посилюють тиск на Рай-Олександрівку. Водночас на Південно-Донецькому напрямку українські військові змогли покращити своє становище і відтіснити противника на окремих ділянках.

На Запоріжжі провалилася російська спроба масової інфільтрації, а українські підрозділи продовжують зачистку районів біля Степногірська та нищення ворожої логістики.

Паралельно Україна нарощує далекобійні можливості, атакує енергетичні об’єкти та логістику противника і розвиває нові формати застосування безпілотників.

Однак не менш важливим залишається питання військового керівництва. Рішення щодо майбутнього Олександра Сирського та можливої нової ролі Михайла Федорова залежить від президента. І поки офіційної відповіді немає, суспільна й політична напруга навколо цього вибору лише посилюється.

Огляд подій війни 21 липня від Андрія Дрозди – дивіться відео: