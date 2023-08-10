Напад акули на українку в Нью-Йорку: що відомо про постраждалу та в якому стані вона перебуває

Удень 7 серпня на пляжі Рокавей-Біч на 65-річну українку напала акула. Це стало першим підтвердженим випадком укусу акули у водах Нью-Йорка за останні десятиліття.

Офіційні особи заявили, що до цього інциденту не отримували повідомлень про укуси акул на пляжі Рокавей-Біч "у недалекому минулому". Постраждала перебувала у важкому, але стабільному стані.

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Акула напала на 65-річну українку

Прессекретарка міського департаменту парків Меган Лалор розповіла, що акула вкусила 65-річну Тетяну Колтонюк у ліву ногу, коли та відпочивала на пляжі на 59-й вулиці. Згідно з поліцейським звітом, жінка плавала одна, коли рятувальники почули її крики про допомогу.

Рятувальники витягли постраждалу з води, наклали джгут і надали іншу першу допомогу. Потім українку доставили в лікарню у критичному стані. 8 серпня її стан оцінювали як "важкий, але стабільний".

Ми сподіваємося на повне її одужання. Хоча це була страшна подія, ми хочемо нагадати нью-йоркцям, що укуси акул у Рокавеї трапляються вкрай рідко,

– заявила Лалор.

У поліцейському звіті зазначено, що внаслідок укусу пані Колтонюк втратила близько 20 фунтів плоті, тобто орієнтовно 9 кілограмів. Однак фотографії, які опублікували очевидці, показали, що, хоча рана жінки була серйозною, ця цифра, ймовірно, є значно завищеною.

Після інциденту рятувальники наказали всім вийти з води. Екіпажі гелікоптерів шукали акул, але не виявили жодної. Наступного дня пляж був зачинений для купання та серфінгу.

Його відкрили лише через 2 дні, коли експерти переконалися у безпечності прибережних вод.

Рятувальники надали першу допомогу / Фото із соцмереж

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Це був перший подібний випадок за десятки років

Співробітники парку та експерти заявили, що цей укус акули був першим на пляжі Рокавей-Біч "за останній час".

Я не думаю, що за всю свою історію я чув про подібні травми в наших водах, попри те, що я працюю з акулами вже 30 років. Сама по собі травма незвичайна,

– зауважив Ганс Уолтерс, польовий науковець із Нью-Йоркського акваріума Товариства охорони дикої природи.

За його словами, укус не повинен змусити людей відмовитися від пляжного відпочинку. Однак він має стати нагадуванням про те, що "місто розташоване впритул до домівки акул".

"Акули – наші сусіди. Вони живуть у нас на задньому дворі. Ми повинні знати, що вони там є", – вважає науковець.

Згідно з Міжнародною базою даних про напади акул Музею Флориди, з 1837 року в штаті Нью-Йорк сталися 20 неспровокованих нападів. Укус 7 серпня став першим підтвердженим випадком нападу акули в Нью-Йорку з 1950-х років, згідно з Глобальною базою даних про напади акул.

Останній подібний задокументований випадок, внесений до бази даних, стався у 1958 році. Тоді акула вкусила чоловіка з гарпуном після того, як він її спровокував.

Своєю чергою, останній відомий випадок потенційного укусу акули на пляжі Рокавей-Біч стався у 2017 році. Серфер Міха Беренд отримав травму ноги, яка потребувала накладання 40 швів. Через день після цього неподалік помітили дитинча великої білої акули.

Тетяна Колтонюк – українська емігрантка родом з Одеси, яка мешкає у США разом із сім'єю. Українське походження жінки підтвердили у Міністерстві закордонних справ у Києві. Наразі вона досі перебуває в лікарні.