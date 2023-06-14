У Києві пропонують встановити пам'ятник акулі, яка з'їла росіянина: з'явилася петиція
У Києві пропонують встановити фонтан-пам'ятник акулі, яка з'їла росіянина в Єгипті. На сайті міськради навіть з'явилася відповідна петиція.
Петиція про створення такого пам'ятника з'явилася на сайті Київської міської ради. Автор пояснює, що акула стане справжньою історичною пам'яткою, повідомляє 24 Канал.
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"Увіковічення акули-борця"
Петицію створили на сайті 12 червня. Автор Мирослав аргументував свою пропозицію кількома фактами.
Так, він зазначив, що пам'ятник-фонтан необхідно встановити на одній з площ історичного центру Києва чи на набережній. Темою пам'ятного знаку, за словами Мирослава, є "увіковічення акули-борця з росіянами". Він вважає, що такий фонтан матиме цінність.
Тема пам’ятного знаку – увіковічення акули-борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни,
– написав автор петиції.
Петиція про встановлення пам'ятника / скриншот із сайту міськради
Станом на 22:05 петицію вже підписали 1 774 людини із 6 000 необхідних. Після збору необхідної кількості підписів місцева влада має розглянути звернення киян.
Акула з'їла росіянина: що відомо
- У курортному місті Хургада в Єгипті 8 червня акула напала на росіянина і з'їла його. Інцидент стався в 30 метрах від берега.
- Як стало відомо згодом, загиблого звали Володимир Попов. Йому було 23 роки. Він переїхав у Єгипет близько 6 місяців тому разом з батьком.
- Через інцидент з росіянином у курортному місті довелося закрити усі пляжі для купання. Таке рішення було ухвалено тимчасово на період слідчих дій.
- Кілька частин тіла росіянина рятувальники знайшли у воді. Згодом вдалося й спіймати акулу, яка напала на росіянина недалеко від берега.
- У Єгипті вирішили зробити з акули музейний експонат. Її розмістять у музеї Інституту морських наук і заповідників Червоного моря, що розташований у Хургаді.