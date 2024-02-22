Росіяни вивели ворожі літаки Ту-22м3 в акваторію Чорного моря. Незабаром окупанти здійснили пуски ракет.

Російські загарбники вдарили по Україні ракетами.

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Окупанти здійснили пуски ракет

Росіяни підняли у небо три Ту-22м3. Ворожі літаки перебувають в акваторії Чорного моря. О 22:43 Повітряні сили повідомили про високу загрозу пусків ракет Х-22.

Пізніше о 22:51 стало відомо, що ворог таки здійснив пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку південних областей.

Повітряні сили окремо попередили про небезпеку жителів Одеси. За кілька хвилин там пролунав потужний вибух. Мешканців Ізмаїлу теж попросили пройти в укриття.

Станом на 23:04 моніторингові канали пишуть про відхід бортів Ту-22м3 від пускових рубежів.

Вони припускають, що противник вдарив по Одещині 2 – 3 ракетами Х-22.

Іран міг передати Росії сотні балістичних ракет

Нещодавно у Reuters вийшов матеріал, в якому йдеться про те, що Тегеран міг передати країні – агресорці понад 400 ракет класу "земля – земля".

Йдеться про ракети, які можуть вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. За даними видання, поставки балістики розпочалися на початку січня нового року. Співрозмовники медіа на умовах анонімності повідомили, що відбулися вже чотири такі поставки. Нйближчими тижнями їх буде більше.

Ймовірно, частину озброєння до Росії переправили кораблем через Каспійське море. Інші балістичні ракети перевезли літаком.

У ГУР відреагували на цю інформацію. Там заявили, що її перевіряють.

Водночас у Білому домі вже відреагували. Там наголосили, що наразі немає підтверджень того, що Тегеран вже передав Москві балістичні ракети. Кажуть, що між країнами ще тривають переговори щодо поставок.