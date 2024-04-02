Понад 1000 кілометрів від України: де в Татарстані розташована економічна зона "Алабуга"

Українські дрони 2 квітня атакували завод зі збору "Шахедів" у Татарстані. Він розташований в економічній зоні "Алабуга".

Було щонайменше 2 влучання на території "Алабуги", пишуть у мережі. Де саме вона розташована, показує на карті 24 Канал.

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"Алабуга" на карті

Під атакою українських дронів опинився завод у російському місті Єлабуга, що в Татарстані. Чергову успішну операцію провело ГУР.

Цікаво, що на цьому заводі окупанти збирали "Шахеди", які маркують як "Герань-2". Вороже підприємство розташоване за 1200 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташовано завод: дивіться карту

Додамо, що "Алабуга" є однією з найбільших та найбільш успішною економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії. Вона приносить 59% сукупного виторгу та 34% податкових зборів від усіх особливих економічних зон країни-агресора.

Ця економічна зона за понад 1400 кілометрів від Луганщини, 1500 – від Харкова, та за майже 2000 кілометрів від Києва.

Де розташована "Алабуга": дивіться на карті

Важливо! Джерела 24 Каналу повідомили, що ГУР атакувало завод зі збору "Шахедів" у Татарстані. ЗМІ пишуть, що внаслідок удару ж значне руйнування виробничих потужностей.

Тим часом російські пропагандисти повідомили, що на НПЗ "Танеко" в Нижньокамську спалахнула пожежа. Зазначили, що, попередньо, було влучання в одну з установок.