В Албанії президенту оголосили імпічмент

Парламент Албанії проголосував за імпічент президента Іліру Мети. Депутати прийняли рішення через порушення Конституції перед виборами.
Рішення депутати схвалили на позачерговому засіданні 9 червня. Перед тим тимчасова слідча комісія оприлюднила висновок, що Мета порушив 16 статей Конституції перед виборами.
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ТСК рекомендувала усунути президента з посади
Мету звинуватили в тому, що він не виконав свого обов'язку гарантувати національну єдність та підтримав опозицію на недавніх виборах.
Відтак у звіті комісії рекомендували усунути президента з посади за рік до закінчення терміну.
Саме для цього парламент Албанії зібрався на позачергове засідання.
Що цьому передувало
- Мета звинуватив прем'єр-міністра Еді Раму, начебто він керує "клептократичним режимом".
- Президент заявив, що прем'єр зосереджує у себе законодавчі, адміністративні і судові повноваження.