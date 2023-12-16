За цим може стояти матір: у Франції знайшли підлітка, який безслідно зник 6 років тому

Шість років тому безвісти в Європі зник 11-річний Алекс Бетті. Бабуся хлопчика, яка є його опікункою, думала, що він помер. Однак раптово підлітка знайшли на південному заході Франції.

У п'ятницю, 15 грудня, поліція Великого Манчестера у Великій Британії повідомила журналістам про те, що Алекса виявили поблизу французького міста Тузли. Впізнала уже 17-річного юнака його бабуся через відеодзвінок.

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Як і де зник Алекс

У 2017 році сімейство Бетті у складі Алекса, його матері Меланії та дідуся Девідом мали поїздку в Іспанію. Під час неї якраз-таки хлопчик, як вважалося, "зник".

Важливо, що мати не мала опіки над власною дитиною. Законною опікункою Алекса була і є бабуся.

Ми раді та відчуваємо полегшення, адже отримали новини від французької влади про те, що Алекса Бетті знайшли здорового та в безпеці,

– заявила помічниця начальника поліції Великого Манчестера Кріс Сайкс.

Також велике полегшення відчула бабуся, яка ідентифікувала внука, зв'язавшись з ним через відео зв'язок. Очікується, що Алекс декілька днів під наглядом відповідних служб, а потім вирушить додому у Велику Британію.

Юнак розповів, що його матір та дідусь весь цей час за ним доглядали. Він спершу жив в Іспанії, а потім переїхав до Франції, де перебував у так званій "мандрівній духовній спільноті". Зрештою він ухвалив рішення про те, що хоче додому, вирушив пішки до Сполученого Королівства.

Дорогою хлопця помітив водій, погодився його підвезти. Власне, саме цьому чоловіку 17-рчний підліток розповів, що з ним сталося та те, що уже йшов пішки 4 дні.

Хоч Алекс мав гроші, нормальний одяг та їжу, він попрямував у дорогу, оскільки захотів мати нормальне життя, хороше майбутнє, а також знову побачити свою бабусю.

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Матір та дідуся Алекса уже розшукують правоохоронні органи. Станом на 15 грудня 2023 року їхнє місцеперебування не було відоме.