Допомога триватиме: новообраний президент Фінляндії підтримав Україну

На президентських виборах у Фінляндії переміг Александр Стубб. Політик вже висловив свою підтримку Україні та додав, що допомога Києву з боку Фінляндії триватиме й надалі.

Після оголошення результатів другого туру Александр Стубб відповів на запитання представників ЗМІ щодо своєї позиції, зокрема, стосовно допомоги Україні. За його словами, "рішуча підтримка" України з боку Фінляндії продовжиться й надалі.

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Хто такий Александр Стубб

Александр Стубб, колишній прем'єр-міністр країни та ексміністр закордонних справ, обійшов свого основного опонента на виборах, ексглаву МЗС Пекку Гаавісто (51,6 % проти 48,4%). Різниця між кандидатами склала менше ніж 99 тисяч голосів.

55-річний Стубб є представником правоцентристської "Національної коаліції". У політичному житті країни він ще з 2000-х років і відтоді неодноразово очолював МЗС Фінляндії, у 2014 – 2015 роках був прем’єром, після того – міністром фінансів.

Після періоду роботи в уряді Стубб надовго пішов з фінської політики. Вже влітку 2023 року прем'єр-міністр Петтері Орпо запропонував йому балотуватися від партії на президентських виборах, і Стубб погодився.

Курс на НАТО

Александр Стубб висловився стосовно ролі Фінляндії в Північноатлантичному альянсі. Він зазначив, що для них безпека є екзистенційним питанням, а НАТО назвав найсильнішим оборонним союзом у світі.

Новообраний президент переконаний, що членство країни в альянсі є перевагою для НАТО.

Я обіцяю бути надійним партнером наших західних союзників. Але я обіцяю й бути стратегічним супротивником тих, хто на Сході кидає виклик нашим цінностям,

– писав Стубб у своїй передвиборчій програмі.

Президентські вибори у Фінляндії