Александр Стубб стане новим президентом Фінляндії: що це означає для України

У Фінляндії у другому турі президентських виборів здобув перемогу Александр Стубб. Відомо, що перед виборами він обіцяв зайняти жорстку позицію щодо Кремля.

Стубб, який очолював уряд Фінляндії протягом 2014 – 2015 років, заявив, що вторгнення Росії в Україну переконало його повернутися до політики та зробити внесок у зусилля Європи протистояти Кремлю.

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Україна здобула серйозного прихильника

Стубб переміг упевнено. Він отримав 51,6 відсотків голосів виборців. Політик вже зробив свої перші заяви щодо курсу, який обере у керуванні країною під час своєї каденції.

Як зазначають журналісти, послання Стубба було "мирним". Він зазначив, що головне завдання президента – забезпечити мир у Фінляндії. Крім того, політик обіцяв стати об’єднавчою силою у фінському суспільстві.

Що відомо про Стубба

Навчався у Фінляндії, а потім у США, Бельгії та Великобританії. Прийшов у політику в 2004 році як член Європейського парламенту.

У 2008 році був призначений міністром закордонних справ Фінляндії. Протягом 2014 – 2015 перебував на посаді прем’єр-міністра. Далі обіймав посаду міністра фінансів. У 2017 пішов з політики і обіцяв ніколи не повертатися.

Слід зауважити, що Стубб та його головний конкурент на виборах Хаавісто переважно були однієї думки щодо зовнішнього курсу країни, зокрема щодо жорсткої позиції проти Росії. Втім, у ЗМІ зазначають, що Стубб є більш непримиренним.

Хаавісто, наприклад, виступив проти присутності ядерної зброї на території Фінляндії, а Стубб сказав, що це може бути необхідним за певних обставин.

Експерти кажуть, що Стуббу потрібно буде бути напоготові щодо спроб Кремля чинити тиск на Фінляндію напередодні його інавгурації, зокрема шляхом вторгнень у повітряний простір або кібератак.

Інавгурація Стубба відбудеться 1 березня.

Нагадаємо, що майбутній президент Фінляндії пообіцяв не підтримувати стосунки з Росією, допоки та не припине свою агресію. Крім того, він виступає за вступ України до ЄС. Також під час дискусії зі свої конкурентом Пеккою Хаавісто він заявив, що не підніме слухавку, якщо Путін зателефонує йому, аби привітати з перемогою.