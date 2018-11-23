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      Алергія на холод: що це таке та як з нею боротись

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      Алергія на холод - що робити
      Алергія на холод - що робити / grani.lv

      Зі зниженням температури повітря все більше українців страждають від алергії на холод. Медик розповіла, як захистити себе від неприємних симптомів.

      Про це розповіла лікар-алерголог Олена Бачинська, передає "Сегодня".

      З її слів, алергія – це сигнал про серйозні негаразди зі здоров'ям. І антигістамінний препарат лише прибирає симптом, але хвороба продовжує розвиватися.

      Читайте також: Ризик виникнення алергії: науковці дали прогноз на тиждень

      Висип з'являється, коли є застій в жовчовивідних шляхах, проблеми з кишечником, шлунком, глистяні інвазії. Навіть карієсний зуб може давати такі прояви,
      – зазначила вона.

      Найчастіше, алергія на холод проявляється у вигляді кропив'янки – з'являються почервоніння у місцях контакту з холодом (на обличчі, руках, ногах). Також можуть з'являтися набряки і свербіння. Олена Бачинська додає, що до такої алергії найбільше схильні жінки. 

      via GIPHY

      Самостійно вилікувати алергію на холод на вдасться. Але для профілактики перед виходом на вулицю наносьте захисний крем на відкриті ділянки тіла та уникайте продуктів, які можуть спровокувати алергію. Мова йде про шоколад, цитрус, горіхи та мед.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Профілактика захворювань Алергія Поради Лікування
      Джерело: 24 Канал
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