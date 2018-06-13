Алергія на полуницю у дітей: симптоми та лікування

Полуниця може викликати алергію у дітей, попри те, що вона містить антиканцерогенні, антиоксидантні та протизапальні властивості.

Полуниця містить вітаміни С, А, В, Е, РР і Н. Ягода містить багато мікро- і макроелементів, таких як кальцій, фтор, хлор, цинк, фосфор, бром, натрій, калій, марганець, мідь.

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Особливо часто алергія на ягоду виникає у дітей.

Основні причини алергії на полуницю:

– алергія на пилок, який можуть скупчуватися в полуниці через її пухкої структури;

– індивідуальне несприйняття хімічних речовин, які містяться в ягоді;

– надмірне вживання ягоди дитиною;

– надмірне вживання ягоди жінкою, яка годує малюка.

У легкій формі алергія на полуницю проявляється такими ознаками, як почервоніння та висипи на шкірі, свербіж, поколювання в роті. У дітей можуть виникнути набряк неба і горла, чхання, нежить, почервоніння і сльозоточивість очей.



Алергія на полуницю у дітей

Важка форма алергії передбачає такі симптоми:

діарея; судоми; нудота і блювання; напади астми; підвищена температура тіла.

Також можуть знизитися тиск, ускладнитися дихання та з’явитися набряк Квінке – масивним набряк слизових оболонок, шкіри і підшкірної жирової клітковини.

У дітей немовлят алергія проявляється набряками, свербежем та висипом на шкірі.

Лікування алергії на полуницю

При перших ознаках необхідно звернутися до лікаря-алерголога. Ймовірно, лікар призначить додаткові аналізи, щоб встановити що це – алергія на полуницю чи реакція на речовини, якими ягода оброблена.

Лікарі призначають антигістамінні препарати нового покоління, також використовують антигістамінні препарати першого і другого поколінь. Для лікування алергії призначають сорбенти, які здатні подолати симптоми нудоти, блювання і діареї.

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Для зняття алергічного нежитю призначають краплі в ніс. Щоб зменшити сльозоточивість лікар виписує протиалергійні краплі в очі, також використовують судинозвужувальні очні краплі.

Батькам необхідно привчати малюка до полуниці поступово. Спершу варто давати по одній ягоді на день, поступово збільшуючи кількість за умови, якщо не виникнуть алергічні симптоми.

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