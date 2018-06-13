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Алергія на полуницю у дітей: симптоми та лікування

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Алергія на полуницю у дітей
Алергія на полуницю у дітей / topfitness.ro

Полуниця може викликати алергію у дітей, попри те, що вона містить антиканцерогенні, антиоксидантні та протизапальні властивості.

Полуниця містить вітаміни С, А, В, Е, РР і Н. Ягода містить багато мікро- і макроелементів, таких як кальцій, фтор, хлор, цинк, фосфор, бром, натрій, калій, марганець, мідь.

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Особливо часто алергія на ягоду виникає у дітей.

Основні причини алергії на полуницю:

– алергія на пилок, який можуть скупчуватися в полуниці через її пухкої структури;

– індивідуальне несприйняття хімічних речовин, які містяться в ягоді;

– надмірне вживання ягоди дитиною;

– надмірне вживання ягоди жінкою, яка годує малюка.

У легкій формі алергія на полуницю проявляється такими ознаками, як почервоніння та висипи на шкірі, свербіж, поколювання в роті. У дітей можуть виникнути набряк неба і горла, чхання, нежить, почервоніння і сльозоточивість очей.

Алергія на полуницю у дітей
Алергія на полуницю у дітей

Важка форма алергії передбачає такі симптоми:

  1. діарея;
  2. судоми;
  3. нудота і блювання;
  4. напади астми;
  5. підвищена температура тіла.

Також можуть знизитися тиск, ускладнитися дихання та з’явитися набряк Квінке – масивним набряк слизових оболонок, шкіри і підшкірної жирової клітковини.
У дітей немовлят алергія проявляється набряками, свербежем та висипом на шкірі.

Лікування алергії на полуницю

При перших ознаках необхідно звернутися до лікаря-алерголога. Ймовірно, лікар призначить додаткові аналізи, щоб встановити що це – алергія на полуницю чи реакція на речовини, якими ягода оброблена.

Лікарі призначають антигістамінні препарати нового покоління, також використовують антигістамінні препарати першого і другого поколінь. Для лікування алергії призначають сорбенти, які здатні подолати симптоми нудоти, блювання і діареї.

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Для зняття алергічного нежитю призначають краплі в ніс. Щоб зменшити сльозоточивість лікар виписує протиалергійні краплі в очі, також використовують судинозвужувальні очні краплі.

Батькам необхідно привчати малюка до полуниці поступово. Спершу варто давати по одній ягоді на день, поступово збільшуючи кількість за умови, якщо не виникнуть алергічні симптоми.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Вагітність і діти Здорове життя Лікування Алергія
Джерело: 24 Канал
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