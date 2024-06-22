Одне з найголовніших місць пам'яті у Харкові: як вшановують полеглих воїнів на Алеї Слави

У Харкові вшановують пам'ять полеглих Героїв України на Алеї Слави, яка з'явилась у місті у 2017 році. Зараз там ведуть ремонтні роботи через зсув ґрунту.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що за Алеєю доглядають волонтери та працівники комунального підприємства. Волонтери радять не ставити пам'ятники через постійні обстріли Харкова.

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Одне з найголовніших місць у Харкові

Черненко розповіла, що про Алею Слави дбають волонтери та працівники комунального підприємства "Ритуал". Після того, як понівечили могили полеглих воїнів "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка на Аскольдовій могилі у Києві, ніхто не залишився байдужим до могил полеглих захисників України.

Зараз є певні ремонтні роботи на Алеї Слави, тому що йде просідання ґрунту, щоб все виглядало гідно імен та прізвищ, які є викарбувані на пам'ятниках,

– зазначила кореспондентка.

Волонтери закликають не спішити з пам'ятниками

Також Черненко поспілкувалась з волонтерами, які теж допомагають доглядати за Алеєю: дивляться, чи потрібно замінити прапори. Щось купується коштом комунального підприємства, на щось збирають кошти волонтери.

Є заклик від волонтерів, які колись були ініціаторами появи цієї Алеї, щоб родичі загиблих героїв, які зараз займаються похованнями, не спішили встановлювати пам'ятники,

– зауважила кореспондентка.

За її словами, це дуже болюче питання для сімей загиблих воїнів, адже хочеться, аби якнайшвидше були пам'ятники з прізвищами та історіями людей.

Волонтери пояснили, що ставити пам'ятники не варто, адже місто перебуває під постійними обстрілами, тому великий квартал з синьо-жовтими прапорами є ціллю для росіян.