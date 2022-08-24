На Алеї сміливості в Києві викарбували ім'я Бориса Джонсона, він отримав орден Свободи

У Києві на Алеї сміливості викарбували ім'я Бориса Джонсона. Британський прем'єр приїхав у столицю України на День Незалежності.

Джонсон подякував Україні за особливий орден

Президент Володимир Зеленський вручив Джонсону орден Свободи. Це відбулося на спільній пресконференції лідерів, повідомляє 24 канал.

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Я маю честь вручити Борису від імені усіх українців орден Свободи, ця нагорода повністю відображає те, що він робить для нашої країни і для всієї Європи,

– наголосив Зеленський.

Він подякував британському прем'єру за підтримку України та відстоювання інтересів Києва на міжнародній арені.



Зеленський вручив Джонсону орден Свободи / Скриншот з відео

У відповідь Джонсон висловив захоплення українським народом. Він підкреслив, що українців усьому світу показали, як помилявся владімір путін, коли думав, що захопить Україну за 3 дні. Агресор недооцінив українців й ту ціну, яку вони готові заплатити за свою Незалежність.

Я салютую сміливості звичайних українців, які просто продовжують жити своїм життям,

– зазначив Джонсон.

Зеленський та Джонсон також побували на Алеї сміливості. Там викарбували ім'я Джонсона, як вдячність за потужну підтримку нашої держави.



Зеленський та Джонсон та Алеї сміливості у Києві / Фото Obozrevatel

Джонсон оголосив новий пакет допомоги Україні

Очільник британського уряду повідомив про новий пакет допомоги для України на суму 54 мільйони фунтів стерлінгів. На цю суму Лондон передасть українській армії найсучасніші безпілотники, протитанкові боєприпаси та ракетні системи. Зокрема, мовиться про 850 ручних мікродронів Black Hornet.

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