В Україні створили систему РЕБ, що здатна глушити ворожі дрони типу Mavic

У сучасній війні дрони типу Mavic стали одним із найпоширеніших інструментів на полі бою. Тож в Україні створили систему РЕБ, яка придушує ворожі канали зв'язку для управління подібними БпЛА.

Йдеться про Algiz AM від учасників українського оборонного кластера Brave1. Про це повідомляє 24 Канал і посиланням на пресслужбу організації.

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Що відомо про Algiz AM

Algiz AM – українська високотехнологічна система радіоелектронної боротьби. Серед її ключових особливостей:

зміна напряму випромінювання на 360 градусів з оперативним реагуванням на загрози;

оснащення дистанційним керуванням – оператори можуть працювати з укриття;

мобільна платформа забезпечує швидке розгортання та маневровість у польових умовах.

До речі, назва Algiz походить від однойменної руни, що символізує захист, що й забезпечує система РЕБ на передовій, щодня рятуючи життя українських військових.

Brave1 підтримав команду розробників із проходженням кодифікації – це пришвидшило шлях до впровадження в підрозділах Сил оборони. Також кластер допоміг налагодити ефективну взаємодію виробника з військовими, що дозволило вдосконалити засіб відповідно до реальних потреб фронту,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український уряд спростив процедуру закупівлі безпілотних систем і засобів РЕБ тактичного рівня вітчизняного виробництва. Цей крок має пришвидшити постачання на фронт, а також спростити співпрацю з приватним сектором.