Що робити, якщо рідна людина потрапила в полон або зникла безвісти

Один з найбільших страхів – страх, що щось погане може трапитися з вашими найближчими людьми. Ба більше, під час війни.

Саме тому фахівці в рамках проєкту Prisoners Voice підібрали та опублікували алгоритми, як діяти у ситуаціях, якщо ваша рідна людина довго не виходить на зв’язок або потрапила у полон. А також – як повернути її додому.

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Що робити, якщо безвісти зникла або попала у полон цивільна людина

Куди звертатися

Якщо близька цивільна людина перестала виходити на зв’язок або потрапила в полон, то передусім необхідно зафіксувати зникнення. Зробити це можна за телефонами та посиланнями:

Гаряча лінія Нацполіції з пошуку зниклих чи загиблих: 0800212151 та 0894201867,

Національне інформбюро при Мінреінтеграції: 1648 та 0442878165,

Уповноважений з прав людини: 0800501720,

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0800339247 та 0958960421,

Міжнародна організація з пошуку безвісти зниклих (прочитайте інструкцію, що передує заповненню анкети),

Моніторингова місія ООН з прав людини:

ohchr-hrmmu@un.org,

телеграм ohchr_hrmmu (лише повідомлення),

вайбер +380503746708 (лише повідомлення),

ohchr-hrmmu@un.org, телеграм ohchr_hrmmu (лише повідомлення), вайбер +380503746708 (лише повідомлення), Міжнародний комітет Червоного Хреста:

гаряча лінія: 0800300155,

служба розшуку: 0963044375, 0662509957,

Обов'язково також необхідно зафіксувати зникнення або потрапляння у полон у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, а також можна заповнити відповідну форму волонтерів "ЄвромайданSOS", щоб вони допомогли зафіксувати зникнення людини.

Відповідну форму можна заповнити й на сайті Національного інформаційного бюро. Фахівці зазначають, що після цього юрист допоможе вам звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою направити гуманітарну допомогу чи забезпечити звʼязок з полоненим рідним.

З усіх структур фахівці рекомендують мати письмові відповіді.

Також необхідно звернутися до найближчого відділу поліції та написати заяву про те, що звʼязок з рідним втрачено, а також надати правоохоронцям усю наявну інформацію. Після подачі свідчень ви маєте отримати номер відкритого кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Після цього до вас мають приїхати представники СБУ, щоб уточнити дані у справі, однак фахівці рекомендують не затягувати та самостійно звернутися до Служби безпеки України.

Що надати

Правоохоронцям необхідно надати:

документ, що засвідчує вашу особу,

документи, які підтверджують родинні відносини зі зниклою особою (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо),

якщо є , номер телефону, з котрого телефонував рідний,

, номер телефону, з котрого телефонував рідний, розкадровку відео, на якому була помічена рідна людина,

фото,

скріни постів з чатів у месенджерах тощо.

Однак якщо у вас немає документів про підтвердження родинних відносин, то необхідно звернутися до суду з заявою про встановлення родинних відносин та привести свідків, які можуть підтвердити, що ви та зникла чи полонена близька людина проживали разом чи перебували в шлюбі.

Також, якщо немає підтвердження полону, може знадобитися ДНК-експертиза, якщо ви є родичами (тато, мама, діти).

Якщо немає, де взяти ДНК, тоді подається клопотання до суду з проханням провести ексгумацію батьків або дитини на вилучення геному померлого для ДНК-тесту. Далі необхідно буде чекати, чи виявиться/не виявиться збіг. Частковий збіг не вважається підтвердженням. Вилучити сліди ДНК можливо і з речей зниклого,

– зазначили фахівці.

Після співпраці з правоохоронцями ви маєте отримати номер кримінального провадження та познайомитися зі слідчим, який вестиме справу. Фахівці рекомендують обмінятися з ним контактами, щоб оперативно інформувати про можливі нові дані.

Навіть після подачі заяви обов'язково фіксуйте нові відомості про зниклу людину. Наприклад, якщо ви побачили нові фото чи відео в соціальних мережах, то завантажуйте ці дані чи робіть скриншоти та передавайте слідчому.

Що робити, якщо зник або потрапив у полон військовий

Куди звертатися

У випадку, якщо зникла людина – військовослужбовець, то є дещо інший алгоритм дій. Як і з цивільними, першочергово потрібно зафіксувати зникнення. Це можна зробити за номерами та посиланнями:

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених:

+38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01,

united.centre.ssu@gmail.com (тільки для військових),

+38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01, united.centre.ssu@gmail.com (тільки для військових), Військова частина, у якій служить особа,

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими:

https://koordshtab.org/roadmap,

телеграм: https://t.me/nib_uncp_bot,

https://koordshtab.org/roadmap, телеграм: https://t.me/nib_uncp_bot, Гаряча лінія з пошуку зниклих чи загиблих Нацполіції України: 0800212151 та 0894201867

Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції (можна заповнити форму на сайті):

1648 та 0442878165,

1648 та 0442878165, Уповноважений з прав людини: 0800501720,

Моніторингова місія ООН з прав людини:

ohchr-hrmmu@un.org,

телеграм: ohchr_hrmmu (лише повідомлення),

вайбер: +380503746708 (лише повідомлення),

ohchr-hrmmu@un.org, телеграм: ohchr_hrmmu (лише повідомлення), вайбер: +380503746708 (лише повідомлення), Міжнародний Комітет Червоного Хреста:

гаряча лінія: 0800300155,

служба розшуку: 0963044375, 0662509957,

також за допомогою юристів можна звернутися з вимогою направити гуманітарну допомогу чи забезпечити звʼязок з полоненим рідним,

гаряча лінія: 0800300155, служба розшуку: 0963044375, 0662509957, також за допомогою юристів можна звернутися з вимогою направити гуманітарну допомогу чи забезпечити звʼязок з полоненим рідним, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти: https://oic.icmp.int.

Також, як і у випадку з цивільними особами, ви можете заповнити форму "ЄвромайданSOS", щоб волонтери допомогли зафіксувати зникнення близької людини.

З усіх структур бажано мати письмові відповіді.

Далі алгоритм дій буде різним у залежності від того, чи знаєте ви, де перебуває військовий.

Якщо військовослужбовець у полоні

Якщо ви знаєте, що ваш близький наразі перебуває у полоні окупантів, то необхідно упевнитися, що його ім’я є в переліку полонених. Як зазначили фахівці, це потрібно, щоб до його обміну долучилися відповідні структури. Для цього вам потрібно буде фізично звернутися до обласного чи головного відділення СБУ з документами, що засвідчують вашу особу, родинні зв’язки зі зниклою особою (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо),

Слідчому необхідно буде повідомити усю інформацію, яка підтверджує полон військового та при наявності:

номер телефону, з якого телефонував рідний під час полону,

розкадровку відео, на якому був помічений,

фото, скріни постів з чатів у месенджерах тощо.

Після цього між заявником та правоохоронцями підписується протокол про нерозголошення та протокол про опитування, а ви отримаєте номер кримінального провадження (обов’язковий документ) та контакти слідчого, який буде його вести. Це і є гарантією того, що полон буде підтверджено.

Як уже зазначалося вище, обов'язково обміняйтеся зі слідчим контактами, щоб у разі появі нової інформації оперативно надавати її правоохоронцям. А також, щоб отримувати дані про стан розгляду справи.

Однак якщо немає документів про підтвердження родинних відносин, то потрібно буде звернутися до суду з заявою про встановлення родинних відносин та привести свідків, які можуть підтвердити, що ви та військовий проживали разом чи перебували в шлюбі.

Після цього необхідно повідомити про полон й інші організації, зазначені й вище:

Національне Інформаційне бюро,

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими,

Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Якщо статус та місце перебування військового невідомі

Якщо ви не знаєте, де наразі перебуває військовослужбовець, то необхідно буде зробити додаткові кроки. Перш за все необхідно також звернутися до найближчого відділення поліції та написати заяву про те, що звʼязок з рідним втрачено. Після чого ви отримаєте номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Якщо ви є членами родини (тато, мама, діти), то можуть затребувати здати ДНК-тест. Фахівці зазначають – якщо немає підтвердження полону, то ДНК-експертиза необхідна. Однак якщо немає, де взяти ДНК, тоді необхідно буде подати клопотання до суду з проханням провести ексгумацію батьків або дитини на вилучення геному померлого для ДНК-тесту. Вилучити сліди ДНК можливо і з речей зниклого.

Після цього необхідно звернутися до:

Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0800339247, 0958960421,

Міжнародної організації з пошуку безвісти зниклих (перед заповненням форми прочитайте інструкцію).

Гуманітарна ініціатива "Пошук.Полон"

Усі ці звернення не передбачають оплату за будь-які послуги. Якщо з вас вимагають за послугу гроші, то, за словами фахівців, найімовірніше, це аферисти.

Цей проєкт представили правозахисники. У його рамках шукають військовополонених та надають їм правову підтримку. Тож якщо ви знаєте, що близька вам людина потрапила в полон, ви можете заповнити відповідну форму. Тоді правозахисники долучаться до процесу повернення її додому.

Ба більше, до цієї ініціативи ви можете звернутися навіть тоді, коли ви тільки припускаєте, що військовослужбовець потрапив у полон. При цьому мовиться не лише про громадян України, а й про іноземців, які воювали на боці нашої держави.