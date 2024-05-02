Аліна Михайлова з "Вовків Да Вінчі" стала найкращою бойовою медикинею Європи

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" стала найкращою бойовою медикинею Європи. Цю номінацію Аліна Михайлова отримала на Combat Medical Care Conference 2023.

Так, фронтова медикиня отримала номінацію "European Best Combat Medic", передає 24 Канал. Аліна Михайлова наголосила, що це нагорода медичної служби "УЛЬФ" батальйону "Вовки Да Вінчі" та загалом тактичної медицини України.

Важливо У мене є свій біль і свій шлях, який я пройшла, – Аліна Михайлова про "Да Вінчі"

Найкраща бойова медикиня Європи

Шаблю-відзнаку представники "Всеукраїнської ради реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги" передали парамедикині 1 травня під час навчального курсу "MEDEVAC".

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" отримала номінацію "European Best Combat Medic" / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Аліна Михайлова розповіла, що минулого року в Німеччині проходив зліт бойових медиків різних країн. Комісія визначила медичну службу України Best Combat Medic Awards.

Фронтова медикиня зауважила, що на сьогодні є хороший потенціал в розвитку медичних служб. Однак, не такий, який хотілося б мати на 10 рік війни, звичайно. Ба більше, додала Михайлова, він тримається виключно на ентузіазмі людей, які хочуть щось міняти в цій країні.

Один з великих прикладів великої перемоги, і нашої служби, зокрема, це, що ми нарешті маємо закон про дозвіл на догоспітальному етапі робити переливання крові та її компонентів,

– наголосила бойова медикиня.

Пояснила, що це для України великий крок вперед, і для фронтової медицини, і для світу, зокрема.

І от ми були одними якраз з небагатьох таких фронтменів по фронту. Ми були першою медичною службою, якій запропонували Міністерство охорони здоров'я бути пілотним проєктом з кров'ю холодильником. Ми показали, що ми можемо це робити. І ось це одно було з визначених пунктів, за якими, мабуть, нас також нагороджували,

– зазначила Аліна Михайлова.

Аліна Михайлова стала найкращою бойовою медикинею Європи / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" зауважила, що це нагорода загалом тактичної медицини України, яка змогла і яка за ці 10 років війни з повної відсутності розуміння, що таке турнікет і навіщо, сьогодні ллє кров на догоспітальному етапі".

"І наш досвід, який сьогодні є неоціненним для розвитку протоколів та реальної медицини на полі реального бою. Пишаюсь! І це тільки початок нашої великої роботи… Але якщо ми не зробимо цього, – ніхто не зробить замість нас", – підкреслила бойова медикиня.

"Combat Medical Care Conference" – щорічна міжнародна конференція, яка збирає представників тактичної медицини з понад 30 країн. У 2023 році участь у ній взяли більш ніж 1200 військових і цивільних з усього світу.