Поки хтось тримає цю країну – не ламай її своїм язиком

Ми живемо у війні. Це не гіпербола. Це не фон для селфі. Це – реальність, яка точиться кожну годину. Реальність, у якій кожне слово або тримає фронт, або рве його зсередини.

Руйнівні ІПСО руками своїх

Останнім часом ми надто часто чуємо про "особисту думку". Про "свободу слова". І чомусь все це – від людей, які не мають ні освіти, ні досвіду, ні розуміння, що таке відповідальність під час війни. Але мають мільйонну аудиторію. Про це заявила Аліна Михайлова, інформує 24 Канал.

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У країні, де блогер має вплив більший, ніж бригада ЗСУ, питання не в тому, чи має він право говорити. Питання в тому, чому він досі це робить без жодних наслідків.

СБУ може оперативно реагувати на фото прильоту в Telegram. Але де вона, коли людина з 1,5 мільйонами підписників розхитує фундамент нації – мову, культуру, гідність – під прикриттям свого "я так бачу"?

У мережі блокуються фото медиків з евакуації, але не блокують сторінки тих, хто методично знецінює опір. Тих, хто з насмішкою говорить про українську – і нічого. Абсолютно нічого.

Тоді як російська ІПСО працює як годинник – чітко, централізовано, з цензурою, страхом і дисципліною. А в нас – хаос. Публічна анархія. Країна концептуального по*уїзму.

Ми втрачаємо ресурс не на полях. Ми втрачаємо його в головах. Віра вимивається не через поразки – а через відчуття безсенсовності. А ця безсенсовність іде з ефірів, сторіс, сторінок тих, хто давно нічого не тримає або не тримав взагалі, але зручно руйнує.

Це і є ІПСО. Тільки руками своїх.

Обмеження на публічну діяльність для тих, хто шкодить боротьбі

Я не закликаю до диктатури. Але я ставлю питання: чому інститути держави, які повинні бути імунною системою країни, мовчать? Чому компетентні органи не чіпають токсичного інфлюенсера, але швидко реагують на бійця, який виклав фото з фронту, або телепня який зняв приліт?

Чому стандарт застосовується не до дії, а до соціального рангу? І де, зрештою, межа між свободою і шкідливістю?

І тому, я вважаю: час "перевиховування" давно минув. Має бути чітке застосування відповідальності. Законної. Публічної. Через механізми воєнного стану. Через обмеження на публічну діяльність тих, хто шкодить. Через наслідки – за слова, за вчинки, за вплив.

Бо зло, несправедливість, бездарність і ницість існують лише доти, доки ми дозволяємо їм існувати. А якщо не караємо – значить підписуємося. А я не підписувалася.

Я маю лише одне прохання. Доки хтось реально тримає цю країну, не ламай її словами. Не хочеш тримати – хоча б не заважай. Бо фронт це не лише окоп. Це ще й ефір. А він, здається, давно потребує інструктажу.