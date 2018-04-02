00:25
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
  • п'ятниця
    14°C 6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – в хлам
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аліна Гросу оголилась у відвертій сцені кліпу: відео

824 Читать новость на русском
Аліна Гросу
Аліна Гросу / Фото із соцмереж

Українська співачка Аліна Гросу, яка переїхала до Росії, презентувала новий кліп на пісню "Ложь". У відео зірка взяла участьу постільній сцені з моделлю Самвелом Туманяном.

Поп-співачка приміряла ніжні та яскраві вбрання. Однак найбільшу увагу у кліпі привернула відверта сцена в ліжку, де Аліна Гросу лежить в обіймах привабливого манекенника Самвела Туманяна, який переміг в реліті-шоу "Топ-модель по-українськи".

Читайте також: Українська співачка з заходу, що оселилась у Москві, показала, як її цінують у Росії


Кадр із кліпу Аліну Гросу

За словами співачки, ці кадри ледь не стали причиною скасування її заручин. Запальний бойфренд не зрозумів таку роботу зірки та навіть погрожував покинути її. Однак така заява викликала велике обговорення в мережі, а журналісти назвали це невдалим піаром, адже обранця Аліни Гросу досі ніхто не бачив.

Це були найбільш незвичайні і зворушливі зйомки, наповнені ніжністю і болем. Я готова до роботи в будь-яких умовах, якщо включаюся в творчий процес. Але не готова до тиску з боку особистих стосунків, де головне – довіра і любов,
– розповіла Аліна Гросу.

Загалом зйомка кліпу тривала всього лише 7 годин. Температура ж на вулиці була майже -20 градусів за Цельсієм. Тому робота на знімальному майданчику велася вкрай складно.

Дивіться відео нового кліпу Аліни Гросу на пісню "Ложь":

Хто така Аліна Гросу?
Це 22-річна співачка родом з Чернівців, яка тривалий час живе і працює у Москві. Аліна Гросу співпрацює з продюсерським центром російського співака Григорія Лепса.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 квітня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
2 квітня, 23:00 Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
Єгор Соболєв 36
Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
2 квітня, 22:39 Головні новини 2 квітня: негода відступає, неспокійно на Донбасі та День про аутизм
220
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 квітня, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1034
Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
2 квітня, 21:00 Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
Олена Булан 8142
Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
2 квітня, 20:11 Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
Тетяна Бучок 261
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук