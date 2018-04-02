Аліна Гросу оголилась у відвертій сцені кліпу: відео

Українська співачка Аліна Гросу, яка переїхала до Росії, презентувала новий кліп на пісню "Ложь". У відео зірка взяла участьу постільній сцені з моделлю Самвелом Туманяном.

Поп-співачка приміряла ніжні та яскраві вбрання. Однак найбільшу увагу у кліпі привернула відверта сцена в ліжку, де Аліна Гросу лежить в обіймах привабливого манекенника Самвела Туманяна, який переміг в реліті-шоу "Топ-модель по-українськи".

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Кадр із кліпу Аліну Гросу

За словами співачки, ці кадри ледь не стали причиною скасування її заручин. Запальний бойфренд не зрозумів таку роботу зірки та навіть погрожував покинути її. Однак така заява викликала велике обговорення в мережі, а журналісти назвали це невдалим піаром, адже обранця Аліни Гросу досі ніхто не бачив.

Це були найбільш незвичайні і зворушливі зйомки, наповнені ніжністю і болем. Я готова до роботи в будь-яких умовах, якщо включаюся в творчий процес. Але не готова до тиску з боку особистих стосунків, де головне – довіра і любов,

– розповіла Аліна Гросу.

Загалом зйомка кліпу тривала всього лише 7 годин. Температура ж на вулиці була майже -20 градусів за Цельсієм. Тому робота на знімальному майданчику велася вкрай складно.

Дивіться відео нового кліпу Аліни Гросу на пісню "Ложь":

Хто така Аліна Гросу?

Це 22-річна співачка родом з Чернівців, яка тривалий час живе і працює у Москві. Аліна Гросу співпрацює з продюсерським центром російського співака Григорія Лепса.