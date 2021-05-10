Алієв заявив, що вважає карабаський конфлікт урегульованим

Глава Азербайджану Ільхам Алієв знову заявив, що карабаський конфлікт врегульований. Він переконаний, що Баку вирішило це питання, тому немає потреби до нього повертатися.
Джерело:AzTV
Азербайджанський лідер вкотре висловився щодо ситуації в Нагірному Карабасі.
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Алієв про врегульованість карабаського конфлікту
Я неодноразово після війни говорив і зараз хочу повторити, що карабаський конфлікт врегульовано. Азербайджан вирішив це питання самостійно – і на полі бою, і на за столом переговорів,
– зазначив Алієв.
За його словами, на території Азербайджану немає такої територіальної одиниці як Нагірний Карабах.
"Конфлікт вирішено, я вважаю, що нема потреби повертатися до цього питання", – додав президент Азербайджану. Він переконаний, що якщо хтось думає, що карабаський конфлікт не врегульовано, то це проблеми самої людини.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: основне
- Загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією сталось у вересні 2020 року. Тоді сторони почали бойові дії та звинувачували одне одного в ескалації.
- Сама територія Нагірного Карабаху – суперечлива, донедавна контроль над нею утримували вірмени.
- Врегулювали конфлікт у листопаді 2020 року, коли сторони разом з Росією підписали угоду про припинення війни. Тоді Агдамський район і території, утримувані Єреваном в Газаському районі, повернули під контроль Баку.
- В угоді йшлося також про повне припинення бойових дій та про введення російських миротворців на 5 років.
- Після цього у Вірменії спалахнули протести, люди вимагали відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Угоду, підписану ним, люди сприйняли як акт капітуляції.