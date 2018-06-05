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Алкогольне отруєння: симптоми і перша допомога

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Алкогольне отруєння: симптоми та лікування
Алкогольне отруєння: симптоми та лікування / consciouslivingtv.com

Зловживання алкогольними напоями може призвести до гострого отруєння. Жертвами алкогольного отруєння часто стають люди, які вживали неякісний напій. Наслідки можуть бути дуже небезпечними і навіть – смертельними.

Симптоми

Етанол, який є в алкоголі, пригнічує активність центральної нервової системи та впливає на дихальний і судиноруховий центри головного мозку, повідомляє "Країна здоров'я".

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Також людина не може самостійно сидіти та стояти, лише лежати з закритими очима. Жертва алкогольного отруєння може втратити свідомість, тоді її неможливо розбудити з алкогольної коми.

При поверхневій комі шкіра жертви тепла і має звичайне забарвлення, зіниці звужені та реагують на світло, можливі рясне слиновиділення і мимовільне сечовипускання. Тиск, зазвичай, підвищений.

Алкогольне отруєння: симптоми та лікування

Жертва алкогольного отруєння може втратити свідомість

Кома середньої тяжкості має виражене розслаблення м’язового тонусу. А при глибокій комі шкіра стає блідою, іноді синюшною, кінцівки холонуть і реакція на подразники відсутня. Зіниці звужені, а кров’яний тиск падає до критичного рівня.

Таке отруєння може супроводжуватися западанням язика, попаданням слини або блювотних мас у дихальні шляхи, що може призвести до смерті людини.

Що робити при алкогольному отруєнні?

Перше, що необхідно зробити до приїзду медиків, це покласти людину набік на ліжку чи дивані – це дозволить уникнути потраплянню блювотних мас у дихальні шляхи. Якщо людина впала в кому – необхідно піднести ватку з нашатирним спиртом до носа, щоб вона прийшла до тями.

Далі необхідно викликати у людини блювоту, притримуючи її язик так, щоб вона не захлинулась. Після цього варто людину вивести на свіже повітря. Потерпілому слід випити міцного чаю або теплої води, щоб промити шлунок.

Чого не можна робити?

Не потрібно самостійно давати лікарські препарати, адже спирт може вплинути на дію даних засобів.

В жодному разі не можна знову давати алкоголь, різко піднімати людину з ліжка чи відправляти у холодний душ.

Також не слід залишати людину без нагляду до приїзду "швидкої".

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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