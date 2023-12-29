Алкогольному магнату Євгенію Черняку оголосили про підозру
Джерело:СБУ
29 грудня ввечері стало відомо, що Євгенію Черняку оголосили про підозру. Його звинувачують у тому, що його підприємство продовжило перераховувати кошти до бюджету Росії після початку повномасштабного вторгнення.
У СБУ ввечері 29 грудня сповістили, що алкогольному магнатові Євгенію Черняку оголосили про підозру. Служба безпеки зібрала доказову базу на нього, підозрюючи власника одного з найбільших алкогольних холдингів Global Spirits у фінансування збройної агресії Росії проти України.
Читайте також Суд України засудив бойовика Пушиліна до 15 років ув'язнення
Сплатив 6 мільярдів гривень до бюджету Росії
Дані слідства свідчать про те, що попри повномасштабне вторгнення Росії, компанії Черняка надалі вели бізнес з країною-агресоркою.
Ба більше, лише за 2022 рік підприємства, підпорядковані Черняку, сплатили податків і зборів до російського бюджету на суму близько 6 мільярдів гривень.
Але це ще не все. Підприємства алкогольного магната, що розташовані на території чотирьох держав Центральної Азії та Південного Кавказу, купували у Росії промислові обсяги як спирту, так і іншу супутню продукцію.
Також провели обшуки в офісних приміщеннях холдингу на території України. Під час цього виявили документи, а також інші речові докази, які свідчать про незаконну діяльність на користь Росії.
СБУ також провели обшуки в офісних приміщеннях холдингу / Фото СБУ
Відтак, Євгенію Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній оголосили про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на їхнє приватне, а також корпоративне майно задля передачі в управління АРМА.
Самим розслідуванням займалася Київська обласна прокуратура.
У СБУ наостанок зробили примітку. У ній зазначили, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доти, поки у законному порядку не доведуть її вину.
Що відомо про Євгенія Черняка
- Так, у 2003 році він заснував лікеро-горілчаний завод "Хортиця". А вже через рік відкрив представництво ТД "Мегапліс" на території Росії.
- З 2010 року він став главою наглядової ради холдингу Global Spirits.
- А в червні 2013 року оголосив, що купує Полтавський лікеро-горілчаний завод, де почалося виробництво ТМ "Первак".
- До слова, в липні 2023 року Слідчий комітет Росії оголосив про початок кримінального провадження щодо холдингу Global Spirits, а також його бенефіціара Євгенія Черняка. Останнього навіть оголосили у розшук.