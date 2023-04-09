В Альпах на льодовику Армансетт зійшла лавина: четверо людей загинули
Джерело:Жеральд Дарманен
В горах Альпи, що на території, зокрема, Франції трапилося сходження лавини. Внаслідок цього є постраждалі та загиблі.
У неділю, 9 квітня, на льодовику Армансетт зійшла лавина. Як зазначив глава міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, через це загинуло четверо людей і ще кілька – отримали поранення.
Дивіться також Хрест на Балтійському флоті: які проблеми для Росії створює Фінляндія та її збройні сили
Деталі події
За словами високопосадовця, на місце трагедії прибули усі рятувальні служби задля порятунку людей.
У середині дня (9 квітня – 24 Канал) на льодовику Армансетт в Альпах зійшла лавина. За попередніми даними, 4 людини загинули та кілька поранених. Рятувальники ще працюють. Дякую за їхні дії,
– зазначив Дарманен.
Що робити, коли наближається лавина
Якщо ви живете біля гірської місцевості та дізналися про сходження лавини, головне – уважно слухайте інформацію з телевізора та радіоприймача про ситуацію. Також важливо зберігати спокій та попередити сусідів про можливу катастрофу та евакуацію.
Разом з тим у жодному разі не можна:
- виходити у гори під час снігопаду та негоди;
- вирушати в мандрівку в гори, не вивчивши маршруту свого руху;
- ігнорувати зміну погоди, перебуваючи уже в горах;
Слід пам'ятати, що найбільш небезпечний період для сходження лавин – весна та літо. А якщо точніше – від 10 години ранку та аж до заходу сонця.
Днями у Карпатах був сильний сніг
Згадаємо, що цьогоріч зима в Україні була особливо довгою та, попри те, що на календарі було 4 квітня, в Карпатах випав сніг. Разом з ним в цей регіон прийшли сильні, як для весни, морози.
Власне, стовпчики термометрів навіть опустилися до мінус 12 градусів за Цельсієм.