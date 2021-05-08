В Альпах зійшла потужна лавина: серед туристів є загиблі

У французьких Альпах зійшла снігова лавина. У результаті загинули четверо туристів, ще кількох людей шукають.

Інцидент трапився на території комуни Валуар. Префект департаменту Паскаль Боло розповів, що загиблі туристи належать до двох груп.

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Що відомо про загиблих туристів

До першої групи належали двоє людей, до другої – троє, усі родом з французького Гренобля. З обох груп вижила лише одна людина.

Наймолодшому загиблому туристу було 42 роки, найстаршому – 76.

Рятувальна операція триває

До рятувальної операції залучили співробітників високогірної жандармерії, 2 гелікоптери та 2 собаки. Крім того, неподалік зійшла ще одна лавина. Ймовірно, вона накрила трьох людей. Пошуки тривають.

Екстрені служби попереджали про особливо високий ризик лавинної небезпеки. Річ у тім, що в Альпах підвищилась температура повітря після рясних снігопадів.

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